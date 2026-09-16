ONF : le sentier de la Canalisation des Orangers fermé jusqu'à nouvel ordre

Ce mercredi 16 septembre 2026, l'Office national des forêts (ONF) partage un arrêté préfectoral, réglementant l'accès des personnes sur le sentier de la Canalisation des Orangers situés dans la commune de La Possession et de Saint-Paul. Celui-ci est fermé jusqu'à nouvel ordre. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Le sentier de la Canalisation des Orangers ayant été impacté par un éboulement, ce dernier doit être fermé au public jusqu'à nouvel ordre", précise l'ONF.

Les usagers sont invités à consulter régulièrement les cartes mises à jour sur le site de l’ONF avant toute sortie.

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