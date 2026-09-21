Erick Fontaine : "à La Réunion, nous ne pouvons pas accepter le gel des allocations logement"

"À La Réunion, nous ne pouvons pas accepter le gel des allocations logement annoncé par le Ministre du Logement M Jeanbrun Vincent" estime Erick Fontaine, maire de la Possession et 3eme vice-président du Territoire de l'Ouest, dans un communiqué publié ce dimanche 20 septembre 2026 (Photo www.imazpress.com)

112 000 allocataires seront concernés par cette baisse. "Alors que les loyers pèsent lourdement sur les budgets des familles, que 36,4 % des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté, et que les dossiers de surendettement continuent d’augmenter fortement, annoncer le gel des aides au logement est un très mauvais signal" déplore 'Erick Fontaine

Il ajoute qu'"au 1er semestre de cette année 1184 dossiers de surendettement ont été déposés à La Réunion, soit +28 % par rapport à la même période en 2025".

Derrière ces chiffres, "il y a des familles qui n’arrivent plus à boucler leurs fins de mois, des salariés qui travaillent mais peinent à se loger, des étudiants confrontés à la précarité et des retraités qui vivent avec des pensions trop faibles. La réponse ne peut pas être de demander encore un effort aux plus fragiles" dit encore le maire de la Possession.

- À La Réunion "le logement n’est pas une variable d’ajustement" -

"À La Réunion, ce que nous attendons, c’est au contraire davantage de soutien au logement, une meilleure protection des ménages modestes et une attention particulière aux retraités aux revenus les plus faibles. Le logement n’est pas une variable d’ajustement. Les plus fragiles ne doivent pas être ceux qui paient encore la facture" poursuit le 3eme vice-président du Territoire de l'Ouest.

"Ce gel est une décision que je dénonce et contre laquelle je demande au Gouvernement de revenir sur sa décision" termne-t-il.

A La Réunion l'allocation logement représente un montant de 419 millions d'euros.

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