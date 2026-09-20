À la une de ce lundi : budget 2027, pas de permis de tuer, mère agressée, bully à l'honneur, village gourmand et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 21 septembre 2026 : - Budget 2027 : à sept mois des présidentielles, Sébastien Lecornu demande encore "un effort" aux Français et fait grimper les tensions dans le pays - 50.000 personnes dans les rues de l'Hexagone contre la loi sur la présomption d'usage des armes par les forces de l'ordre - Le Tampon : il agresse sa mère à coups de marteau et met le feu à l'appartement - Saint-Denis : les American Bully à l'honneur lors de la 4e édition du Kan Ozoux Show - Trois-Bassins : le Village Gourmand rapproche les Réunionnais de leur alimentation - La pa Météo France i di, sé zot i di – un début de semaine sous les nuages (Photo www.imazpress.com)

On ne sait plus très bien ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. À 7 mois d'une échéance politique majeure, Sébastien Lecornu annonce… le budget 2027. Son objectif : faire 54 milliards d’euros d’économie : "un effort massif", mais il n'est pas encore question d'austérité selon lui. Si le Premier ministre promet qu’il n’y aura pas d’augmentation d’impôts, la gauche et la CGT s’opposent déjà à ce budget et annoncent une journée de mobilisation le 29 septembre 2026. Une nouvelle fragilité politique qui augmente les tensions dans le pays

Près de 50.000 personnes, dont de nombreux sympathisants LFI, ont défilé dimanche à Paris, Marseille, Lyon ou encore Toulouse contre la proposition de loi sur la présomption d'usage légitime des armes par les forces de l'ordre, qui revient, selon elles, à "un permis de tuer".

Ce dimanche 20 septembre 2026 vers 16h44, les pompiers sont intervenus sur un incendie dans un appartement de la rue Lucien Gasparin au Tampon. Selon les premières informations, un jeune homme aurait agressé sa mère à coup de marteau après à une dispute. Il aurait ensuite mis le feu au logement situé au premier étage de l'immeuble. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les 3 et 4 octobre 2026, les passionnés d’American Bully se retrouveront au Petit Stade de l’Est, à Saint-Denis. L’association Le Kan Ozoux y organise le Kan Ozoux Show, qui comprend quatre concours officiels sur deux jours, avec la présence de quatre juges internationaux. Une première à La Réunion selon les organisateurs.

Producteurs, artisans et transformateurs locaux se retrouvent au centre-ville de Trois-Bassins, le dimanche 27 septembre 2026, pour la première édition du Village Gourmand. Porté par l'association "Tous à Table !", ce nouveau marché souhaite favoriser les circuits courts et rendre plus accessible une alimentation locale et de qualité. L'événement constitue aussi la première traduction concrète d'une expérimentation de "démocratie alimentaire", inspirée du principe de Sécurité sociale de l'alimentation. (Photo d'illustration Richard Bouhet www.imazpress.com)

Ce lundi 21 septembre 2026, Matante Rosina annonce un temps toujours aussi maussade que la veille. De faibles averses sont attendues le matin sur l'Est. Le temps devient plus gris dans l'après-midi avec des petites averses. La mer est agitée.