À retenir ce soir : agression au marteau, motard en urgence absolue, sécurisation au Chaudron, contrôles routiers et dette record

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 20 septembre 2026 : - Le Tampon : il agresse sa mère à coups de marteau puis met le feu à l'appartement - Sainte-Rose : un motard évacué en urgence absolue par hélicoptère après un choc frontal avec un quad - Saint-Denis : le préfet annonce une nouvelle opération de sécurisation au Chaudron - Contrôles routiers : 215 infractions relevées dont 42 délits - Budget : la dette à un niveau record, les retraités mis à contribution

Ce dimanche 20 septembre 2026 vers 16h44, les pompiers sont intervenus sur un incendie dans un appartement de la rue Lucien Gasparin au Tampon. Selon les premières informations, un jeune homme aurait agressé sa mère à coup de marteau après à une dispute. Il aurait ensuite mis le feu au logement situé au premier étage de l'immeuble.

(Actualisé) Sur la RN2 à Sainte-Rose, secteur de la Ravine des Bambous, un accident s'est produit ce dimanche 20 septembre 2026, aux alentours de 16h07, entre une moto de grosse cylindrée et un quad. Le conducteur de la moto, âgé de 33 ans, à été évacué par hélicoptère, à l'hôpital en urgence absolue. Le conducteur du quad, âgé de 35 ans, a été lui transporté par ambulance. Selon le Sdis, sa condition n'est pas encore connue. Un choc frontal serait à l'origine de l'accident.

Dans un post, le préfet de La Réunion annonce, une nouvelle opération de sécurisation menée ce dimanche 20 septembre 2026, dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis, avec les effectifs de la police nationale, renforcés par l'escadron de gendarmerie mobile. "L' objectif : prévenir toute nouvelle tensions et lutter contre les rodéos", écrit le préfet.

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion, ont réalisé sur le département, 35 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 18 septembre 2026 au 20 septembre 2026 permettant de relever 215 infractions dont 42 délits.

(Actualisé) L'endettement de la France atteindra un niveau record en 2027 en raison d'un déficit public demeurant "élevé", a indiqué samedi le ministère de l'Economie, tandis que le gouvernement a affiné ses pistes pour faire contribuer les retraités à l'effort budgétaire.