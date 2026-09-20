Saint-Denis : le préfet annonce une nouvelle opération de sécurisation au Chaudron

Dans un post, le préfet de La Réunion annonce, une nouvelle opération de sécurisation menée ce dimanche 20 septembre 2026, dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis, avec les effectifs de la police nationale, renforcés par l'escadron de gendarmerie mobile. "L' objectif : prévenir toute nouvelle tensions et lutter contre les rodéos", écrit le préfet. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"La mobilisation se poursuit pour assurer le respect de l’ordre public et la sécurité des habitants", ajoute le préfet.

Une importante opération de sécurisation avait également eu lieu ce jeudi 17 septembre 2026 vers 18 heures au Mail du Chaudron, à Saint-Denis. Une cinquantaine de policiers et gendarmes étaient mobilisés et les contrôles se sont se poursuivis toute la soirée. Le préfet, Patrice Latron, s'était rendu sur place en fin de journée.

Le déploiement de ces effectifs intervient quelques jours après les violences urbaines qui ont touché plusieurs quartiers du chef-lieu.

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