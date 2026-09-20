Saint-Denis : le préfet autorise le drone pour lutter contre les rodéos motorisés

Dans un post, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a annoncé l'autorisation de l’enregistrement et la transmissions d’images par un drone, ce dimanche 20 septembre à Saint-Denis. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Ce dispositif vise à renforcer la surveillance de ces secteurs et à prévenir les comportements dangereux liés aux rodéos motorisés, afin de garantir la sécurité des habitants et des usagers", est-il précisé

- 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende -

Le préfet de La Réunion interdit les rassemblements de personnes, de véhicules et d’engins motorisés "organisés pour réaliser des manœuvres ou performances susceptibles de troubler l’ordre public", informe la préfecture sur ses réseaux sociaux, ce vendredi après-midi 18 septembre 2026. Cette interdiction vient à la suite des violences urbaines qui ont secoué plusieurs quartiers dans la nuit du dimanche 13 à lundi 14 septembre 2026.

"Toute personne organisant un rassemblement en violation de cet arrêté s’expose à 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende", précise la préfecture.

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