"On demande un petit effort à tout le monde" : les APL seront "gelées" l’an prochain, annonce le ministre du Logement

Le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun a annoncé ce samedi que les APL ne seraient pas revalorisées en 2027, dans le cadre d’un "effort" de 54 milliards d’euros prévu dans le budget 2027.

Elles font partie des mesures imaginées dans le cadre de l’« effort » massif de 54 milliards d’euros prévu dans le budget 2027. Les aides personnalisées au logement (APL) seront gelées l’an prochain, a annoncé samedi le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun.

"On ne va évidemment pas les diminuer. En revanche, elles ne seront pas revalorisées l’année prochaine", a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision franceinfo.

"On fait des économies. Une économie qui chez nous est substantielle, c’est le fait de geler les APL", a ajouté le ministre, précisant que ces allocations ne seraient pas revalorisées au niveau de l’inflation en 2027.

- 17 milliards d’euros en 2020 -

"On demande un petit effort à tout le monde", a-t-il dit, "un peu partout pour essayer de s’en sortir, ce qui permet de dégager des marges de manœuvre pour d’autres dispositifs".

Jeudi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté un budget avec un « effort » massif de 54 milliards d’euros. La gauche et la CGT ont immédiatement exprimé leur réprobation, voire leur colère, tandis que les dirigeants du RN attendent de "voir la copie".

Attribuées sous condition de ressources, les APL sont destinées à financer la location d’une résidence principale et versées quasi exclusivement par la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf). Elles ont atteint 17 milliards d’euros en 2020.

Le montant moyen de l’aide versée mensuellement par allocataire est de 219 euros, selon la Cour des comptes en 2025.

