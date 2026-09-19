Beauvais : un homme "menaçant" a été tué par la police, qui venait l'interpeller

Un homme d'une trentaine d'années, décrit comme "menaçant", a été tué par la police, samedi 19 septembre au matin à Beauvais (Oise), a annoncé le parquet de la Ville. Les forces de l'ordre étaient venues l'interpeller après qu'il avait été aperçu tirant des coups de feu au guidon de sa moto. Alors qu'ils "essayaient de pénétrer au domicile de l'individu", les policiers ont fait face à "un ou des tirs, blessant un policier au bras", a précisé dans un communiqué Nicolas Septe, le procureur de Beauvais. (Photo : AFP)

"Après avoir essayé de neutraliser l'individu qui s'avérait passablement excité et menaçant", les policiers ont dû "faire usage de leur arme de service après avoir essuyé plusieurs tirs".

"L'individu était pris en charge par les services de secours à l'issue et décédait peu après", selon la même source.

AFP