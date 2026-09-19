Saint Benoît : 400 000 euros pour sauvegarder l’ancienne usine de Beaufonds

Site emblématique de La Réunion pour la Mission Patrimoine 2026, l’ancienne usine de Beaufonds bénéficie d’une dotation de 400 000 euros pour engager la sauvegarde de ses vestiges industriels. (Photo : Mission Bern)

La dotation accordée à l’ancienne usine de Beaufonds au titre de la Mission Patrimoine 2026 a été officiellement dévoilée samedi 19 septembre à Saint-Benoît. La cérémonie s’est déroulée en présence des représentants de la Fondation d’entreprise La Martiniquaise et de la distillerie Rivière du Mât, aux côtés de la Fondation du patrimoine, de FDJ UNITED, des institutions partenaires, des associations locales et d’anciens salariés de l’usine de Beaufonds. Après une évocation de l’histoire du site par le conteur Éric Lauret , les représentants du porteur de projet et des partenaires institutionnels ont pris la parole avant le dévoilement symbolique du montant de la dotation. La cérémonie a également été marquée par la présentation d’une fresque historique monumentale, réalisée spécialement pour retracer les grandes étapes de l’histoire de Beaufonds.

- Un site emblématique de la Mission Patrimoine 2026 -

Confiée à Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ UNITED, la Mission Patrimoine contribue depuis 2018 à la sauvegarde du patrimoine français en péril. En 2026, l’Usine de Beaufonds représente La Réunion parmi les 18 sites emblématiques régionaux sélectionnés.

- Un témoin de l’histoire sucrière et industrielle de l’Est -

Créée par les frères Hubert Delisle entre la fin des années 1820 et le début des années 1830, la sucrerie a durablement marqué l’histoire économique et sociale de l’Est réunionnais avant de fermer en 1995. Racheté en 2012 par la distillerie Rivière du Mât, le site conserve ses vestiges anciens et sa cheminée emblématique inscrite depuis 2002 au titre des monuments historiques et restaurée en 2021. L’ancienne usine qui sera restaurée, est, quant à elle, inscrite au titre des monuments historiques depuis 2025.

- Un soutien décisif pour la sauvegarde du site -

La dotation de 400 000 euros contribuera à la restauration des toitures, à la consolidation des maçonneries et à la mise hors d’eau des vestiges. "Cette dotation nous permet de franchir une étape essentielle : protéger les maçonneries et les toitures, fragilisées par les deux derniers cyclones, puis rendre l’histoire de Beaufonds accessible au public." confie Teddy Boyer, Directeur du site de Beaufonds.

Le démarrage du chantier a débuté en juillet 2026, pour un achèvement des travaux de sauvegarde à la fin du 1er semestre 2027. Avec ce projet, la Fondation d’entreprise La Martiniquaise souhaite créer dans les bâtiments restaurés un musée consacré au patrimoine industriel et culturel du site, berceau de l’industrie sucrière de la Réunion, et ainsi développer son projet spiritouristique. Ce futur parcours permettra de transmettre l’histoire de Beaufonds, d’expliquer le génie réunionnais, les savoir-faire rares, ainsi que la mémoire de ses anciens travailleurs.