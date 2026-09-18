Don de moelle osseuse : à La Réunion l'Agence de la biomédecine des donneurs parmi les personnes métissées

A La Réunion, l’Agence de la biomédecine lance un appel afin de recruter de nouveaux donneurs volontaires de moelle osseuse, notamment parmi les personnes métissées. "Trouver un donneur compatible à chaque malade reste aujourd’hui un véritable défi, en particulier pour les patients issus de la diversité. Dans notre île, cette problématique est encore plus présente en raison du métissage de la population" note l'Agence. Les dons peuvent sauver la vie des personnes atteintes de maladies graves du sang. L'appel de l'Agence est lancé dans le cadre de la journée mondiale du don de moelle osseuse qui a lieu ce samedi 19 septembre 2026 (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À La Réunion en 2025, 946 nouveaux donneurs se sont inscrits sur le registre, dont 34% d’hommes. 293 donneurs ont rejoint le registre national au cours du premier semestre 2026, dont 31 % d’hommes, soit une baisse de 42% par rapport à la même période en 2025.



"Pour répondre aux objectifs de recrutement, 221 nouveaux donneurs supplémentaires sont activement recherchés cette année à La Réunion" note l’Agence de la biomédecine.

Depuis début mars, un élan de solidarité inédit a permis d'enregistrer près de 70.000 demandes d’inscription sur le site dondemoelleosseuse.fr. "Cette mobilisation exceptionnelle sur tout le territoire a contribué à renforcer le registre français des donneurs volontaires de moelle osseuse et témoigne d'une réelle prise de conscience collective autour de ce don qui peut sauver des vies" souligne l'gence.

Mais au-delà du nombre d'inscriptions, "un enjeu majeur persiste : la diversité des profils génétiques représentés au sein de ce registre. Aujourd'hui encore, les patients issus de certaines origines ou présentant des profils génétiques plus rares rencontrent davantage de difficultés à trouver un donneur compatible" note l’Agence de la biomédecine.

- Trouver le jumeau génétique du patient à La Réunion -

Pour réaliser une greffe de moelle osseuse, il est indispensable de trouver un donneur qui soit le jumeau génétique du patient, c’est-à-dire une personne qui partage les mêmes caractéristiques immunologiques que la personne malade.

"Or, chaque humain possède sa propre « carte d’identité immunologique » (système HLA (Human Leucocyte Antigen), déterminée en partie par ses origines géographiques, son histoire génétique familiale et plus largement par l’histoire des migrations de populations" détaillent les autorités sanitaires.



Plus le registre de donneurs volontaires est diversifié, plus les chances de trouver un donneur compatible augmentent pour tous les patients, quelles que soient leurs origines. "Le registre français ne reflète pas encore suffisamment la diversité génétique de la population des patients français qui ont besoin d’un donneur" note l’Agence de la biomédecine.

"Diversifier les profils HLA inscrits est donc essentiel pour offrir à chaque patient les mêmes chances d'accéder à une greffe" disent encore les autorités sanitaires.

- Tout comprendre sur le don de moelle osseuse -

• C’est quoi la moelle osseuse ?

La moelle osseuse est une substance présente dans tous nos os, responsable de la formation de nos cellules sanguines : globules rouges, globules blancs et plaquettes. La moelle osseuse est donc indispensable à la vie et son dysfonctionnement est à l’origine de maladies graves du sang, comme les leucémies.



• Qui a besoin d’une greffe de moelle osseuse ?

Les personnes qui souffrent d’un dysfonctionnement de leur moelle osseuse, ce qui entraine des maladies graves du sang comme les leucémies. La greffe de moelle osseuse est parfois l’ultime espoir de guérison pour ces patients. Le don est totalement anonyme, on ne peut pas décider à qui l’on donne ses cellules.



• Comment donne-t-on sa moelle osseuse ?

Dans 80 % des cas, le don se fait par prélèvement sanguin : équivalent à un don de plaquettes, il dure entre 3 et 4 heures et le donneur peut parfaitement s’occuper en regardant une série, écouter de la musique, lire un livre. L’autre moyen de prélèvement se fait directement dans les os du bassin, sous anesthésie. Aucun risque de paralysie dans les 2 cas.

Le délai médian entre l’inscription et le don est de 4 ans, certains donneurs ne seront jamais appelés car jamais identifiés comme compatibles avec un patient.



• Pourquoi recherche-t-on des hommes en priorité ?

Ceci s’explique par des facteurs immunologiques : les anticorps développés naturellement par les femmes lors d’une grossesse (même si elle n’est pas menée à terme) complexifient les suites de la greffe pour le receveur. Les hommes étant dépourvus de ces anticorps, leurs cellules favorisent les chances de réussite de la greffe. Les femmes peuvent également être donneuses bien sûr. Mais compte-tenu de ces facteurs immunologiques, les profils préférés sont des femmes jeunes.



• Quelles conditions pour devenir donneur ?

- être en parfaite santé

- être âgé de 18 à 35 ans

- se rendre sur www.dondemoelleosseuse.fr pour répondre à un questionnaire médical et effectuer un prélèvement biologique (échantillon salivaire ou prise de sang lors de l’inscription définitive) qui déterminera la carte d’identité biologique du futur donneur.

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