À retenir ce soir : Sainte-Suzanne, logements insalubres et vacants, agent du Département, violences urbaines et expulsion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 18 septembre 2026 : - Sainte-Suzanne : au lendemain du décès d'Olivier Testan, agent de la ville, les portes de la mairie restent fermées - Saint-Benoît : la ville durcit le ton contre les logements insalubres et vacants avec des sanctions financières - Saint-Denis : le jardinier de la Villa du Département retrouvé mort sur son lieu de travail - [Vidéos] Violences urbaines : la mairie de Saint-Denis porte plainte et veut responsabiliser les parents des mineurs impliqués - [Vidéo] Le Port : le préfet expulse une famille de son logement social, l'un des enfants serait impliqué dans un trafic de drogues

Les portes de la mairie de Sainte-Suzanne restent fermées pour une deuxième journée et un hommage sera rendu à Olivier Testan sur la place de la mairie ce vendredi. Pour les situations urgentes, une astreinte téléphonique restera toutefois opérationnelle au 02 62 52 30 02" indiquent les services de la municipalité. Ce jeudi, cet agent de la ville a été retrouvé mort sur son lieu de travail

L'objectif de la municipalité est de "protéger les habitants de Saint-Benoît et garantir à chacun des conditions de vie dignes et sécurisées" indique le maire Patrice Selly. Le Conseil municipal de Saint-Benoît s’est réuni ce jeudi 17 septembre 2026, à l'ordre du jour, l’expérimentation d’un dispositif de logements d’urgence, le rappel des sanctions applicables par le maire à l’encontre des bailleurs et propriétaires en cas de manquement aux règles d’hygiène, de salubrité et de sécurité des logements et la mise en place de sanctions pour les logements vacants

Le jardinier de la villa du Département est décédé sur son lieu de travail. Cette information a été donnée par la collectivité territoriale ce vendredi 18 septembre 2026

Après les violences urbaines qui ont touché plusieurs quartiers de Saint-Denis dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre 2026, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a tenu une conférence de presse, ce vendredi 18 septembre 2026. Déjà constituée partie civile pour les dégradations, la mairie a également déposé une plainte contre X afin que soit examinée la responsabilité des représentants légaux des mineurs impliqués. La maire et l’élue du Chaudron, Monique Orphée, interpellent également le Département de La Réunion à "prendre sa part" dans l’accompagnement et la protection de ces jeunes.

Une famille du Port va être expulsée de son logement social par le préfet de La Réunion Patrice Latron car l'un des mineurs serait impliqué dans un trafic de drogue. Le représentant de l’État a fait cette annonce en direct à 12h30 dans le journal télévisé de Réunion la 1ere ce vendredi 18 septembre 2026. Au journaliste qui demandait "où sera relogée la famille", le préfet a sèchement répondu "ce n'est pas mon problème"