Saint-Denis : le jardinier de la Villa du Département retrouvé mort sur son lieu de travail

Le jardinier de la villa du Département est décédé sur son lieu de travail. Cette information a été donnée par la collectivité territoriale ce vendredi 18 septembre 2026 (Photo www.imazpress.com)

Selon le communiqué de presse du Département, "Jean-Bernard Rezac, 57 ans, a été retrouvé sans vie ce jour à la Villa du Département, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions".

Il était en poste depuis juin 2023. Le Département souligne que la collectivité "perd un agent méritant, qui œuvrait au quotidien à l’entretien et à la valorisation des espaces verts, avec professionnalisme, dévouement et engagement."

Le Département souligne que "cette disparition suscite une vive émotion parmi les agents et l’ensemble des personnels qui ont eu l’occasion de travailler à ses côtés."

La veille, jeudi, c'est un agent de la ville de Sainte-Suzanne, Olivier Testan, qui a été retrouvé mort sur son lieu de travail à la mairie de la ville.

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