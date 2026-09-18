ONF : plusieurs sentiers fermés à Saint-Paul et Saint-Louis

Ce vendredi 18 septembre 2026, l'Office national des forêts (ONF) partage les décisions réglementant l'accès des personnes sur plusieurs sentiers situés dans la commune de Saint-Paul et Saint-Louis. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Au Maïdo, les deux premiers kilomètres de la piste Défense de la Forêt contre les Incendies (DFCI) de la Glacière, à partir de sa croisée avec la piste de l'Observatoire de Physique de l'Atmosphère de La Réunion (Opar), seront interdits au public du lundi 28 septembre 2026 au vendredi 18 décembre 2026 inclus."Ce tronçon peut être aisément contourné en passant par le sentier de Bord", précise l'ONF.

Cette interdiction concerne l'ensemble des usagers, notamment les piétons, les cavaliers et les cyclistes. L'accès demeure autorisé les samedis et dimanches.

- Fermeture prolongée pour deux sentiers de Saint-Louis -

Aussi, la fermeture temporaire au public, du lundi au vendredi, des sentiers de Montplaisir et de la 11e ligne, sur la commune de Saint-Louis, doit être prolongée jusqu’au vendredi 2 octobre 2026 inclus, "en raison de la prolongation des travaux d’exploitation forestière". Ces sentiers restent accessibles les samedis et dimanches.

Le sentier du Plateau Goyaves, à Saint-Louis, est quant à lui rouvert au public.

Les usagers sont invités à consulter régulièrement les cartes mises à jour sur le site de l’ONF avant toute sortie.

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