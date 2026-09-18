Saint-Denis : soupçonné de violences sexuelles, un professeur des écoles suspendu

Un professeur des écoles de Sainte-Clotilde (Saint-Denis) a été suspendu par le rectorat le jeudi 17 septembre 2026. Il serait soupçonné de violences sexuelles sur des enfants. L'enseignant est déféré devant le parquet ce vendredi. Il reste présumé innocent (Photo www.imazpress.com)

Selon des informations confirmées par le rectorat, le professeur des écoles aurait été suspendu après sa mise en garde à vue.

Selon les services de l'académie, il s'agit d'"une mesure conservatoire administrative de protection pour éloigner la personne mise en cause de son lieu de travail". Cela, "autant pour protéger les élèves et le reste de la communauté éducative que pour protéger l'enseignant mis en cause" souligne le rectorat.

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