Saint-Denis : le préfet interdit les rassemblements de personnes, de véhicules et d’engins motorisés

Le préfet de La Réunion interdit les rassemblements de personnes, de véhicules et d’engins motorisés "organisés pour réaliser des manœuvres ou performances susceptibles de troubler l’ordre public", informe la préfecture sur ses réseaux sociaux, ce vendredi après-midi 18 septembre 2026. Cette interdiction vient à la suite des violences urbaines qui ont secoué plusieurs quartiers dans la nuit de dimanche à lundi (Photo www.imazpress.com)

"Toute personne organisant un rassemblement en violation de cet arrêté s’expose à 3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende", précise la préfecture.

Dans une conférence de presse tenue ce vendredi matin, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a annoncé le dépôt d'une plainte contre X avec constitution de partie civile. Cela afin que soit examinée la responsabilité des représentants légaux des mineurs impliqués dans les violences urbaines.

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Jeudi soir, une importante opération de sécurisation a eu lieu au Mail du Chaudron, à Saint-Denis. Une cinquantaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés pour ces les contrôles qui doivent se poursuivre toute la soirée. Le préfet, Patrice Latron, s'est rendu sur place en fin de journée.

Saint-Denis : après les violences urbaines, les forces de l'ordre déployées au Chaudron

Pour rappel, la nuit du dimanche à lundi avait été très tendue dans plusieurs quartiers de Saint-Denis. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu au Chaudron, dans le Bas de la rivière et aux Camélias. Des poubelles ont été brûlées sur la chaussée et des caméras de vidéo-surveillance ont été détruites. Plusieurs mineurs avaient été interpellés par la police.

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