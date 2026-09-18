[Vidéo] Le Port : le préfet expulse une famille de son logement social, l'un des enfants serait impliqué dans un trafic de drogues

Une famille du Port va être expulsée de son logement social par le préfet de La Réunion Patrice Latron car l'un des mineurs serait impliqué dans un trafic de drogue. Le représentant de l’État a fait cette annonce en direct à 12h30 dans le journal télévisé de Réunion la 1ere ce vendredi 18 septembre 2026. Au journaliste qui demandait "où sera relogée la famille", le préfet a sèchement répondu "ce n'est pas mon problème" Plus d'informations à venir (Photo www.imazpress.com)

Ce vendredi, le préfet Patrice Latron a annoncé qu'une famille du Port va être expulsée de son logement social. En cause, le fait que l'un des mineurs appartenant à cette famille "est lié à un trafic de stupéfiants ou à des troubles de l'ordre public" selon le préfet.

Le représentant de l'État précise qu'il travaille sur ce type de mesure depuis un an. Et ce, pour l'ensemble de La Réunion. "Il y a des dispositions législatives qui n'ont pas encore été mises en place à La Réunion et que je suis déterminé à mettre en œuvre." Regardez