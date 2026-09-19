[Vidéo] Saint-Leu : des milliers de personnes présentes pour la messe d'hommage à Notre-Dame de la Salette

Comme chaque année, la ville de Saint-Leu et des milliers de fidèles, vibrent au rythme de la fête religieuse de Notre-Dame de la Salette, en symbole de remerciement à la Vierge pour avoir protégé la commune d'une épidémie de choléra. Après les festivités, le pèlerinage et la procession aux flambeaux, une messe est célébrée ce samedi 19 septembre 2026, présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng. Un jour pas choisit au hasard, puisque c'est le 19 septembre 1848 que la Vierge Marie est apparue à deux jeunes bergers dans la commune de la Salette en Isère. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La messe solennelle débutera à 10h sur la place de la Salette. À 14h30 aura lieu l’Heure sainte et le salut du Saint-Sacrement à l’église.

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- Une épidémie à l’origine de la Salette -

L'origine de cette célébration débute en 1848 dans une petite commune de l'Isère, la Salette. La Vierge Marie apparaît alors devant deux jeunes bergers, Mélanie et Maximin.

Presque dix ans plus tard, en 1859, une épidémie de peste et de choléra se répand dans l'île, amenée par le navire Mascareignes. elle gagne les villes de Saint-Denis et de Saint-Paul.

À l'époque, le curé de Saint-Leu, le père Sayssac qui avait été ordonné prêtre le jour de l'apparition de la Vierge à la Salette, demande aux paroissiens de construire une chapelle sur la colline, en son honneur.

La commune de Saint-Leu est alors épargnée. Les fidèles parlent d'un miracle.

Les circonstances de la construction de la chapelle de Notre-Dame de la Salette, puis les miracles qui ont suivi (reconnus par l’Église ou issus de la foi populaire dans ses vertus de guérison) alimentent la ferveur des pèlerins. Près de 100.000 personnes s’y rendent chaque année, dans l’espoir d’obtenir des "grâces".

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- Festivités et animations pour la fête de la Salette -

Porté par la municipalité et le maire Karim Juhoor, les festivités de la Salette se dérouleront du 16 au 20 septembre, puis le 27 septembre 2026.

Pendant cinq jours, la Ravine Saint-Leu et le Parc du 20 Décembre deviendront les lieux de rendez-vous des familles, des amis, des habitués comme des visiteurs venus de toute La Réunion, pour des milliers de participants attendus autour de concerts, d’animations, de rendez-vous religieux et de temps conviviaux.

Au programme :

Mercredi 16 septembre : Saint-Leu ouvre le bal

- 19h30 : NOVA

Pour ouvrir la Fête de La Salette, NOVA fera résonner ses airs de séga, de zouk et de slow, dans une ambiance chaleureuse qui accompagne le groupe depuis les années 1990. Mais cette première soirée aura une saveur particulière. Elle sera dédiée à la mémoire de Johny Payet, membre fondateur de NOVA et agent de la Ville de Saint-Leu, disparu tragiquement en novembre 2025.

Alors que la musique s’élèvera dans la ravine, les souvenirs prendront eux aussi leur place. Un hommage en musique à un homme, un musicien et un collègue dont l’empreinte demeure dans le cœur de nombreux Saint-Leusiens.

- 20h : Secteur 410

Avec ses influences urbaines et son mélange de ragga, dancehall, séga, reggae et maloya, le groupe témoigne d’une volonté affirmée de mettre en valeur la culture et l’identité réunionnaise.

Jeudi 17 septembre

- 19h30 : Natty

La chanteuse saint-leusienne viendra partager son univers musical avec le public de La Salette.

- 21h : Lindigo

Le groupe fera résonner un maloya puissant, généreux et résolument tourné vers la transmission.

Vendredi 18 septembre : nouvelle génération et sonorités urbaines

- 20h30 Alonzwé

Le groupe Saint-Leusien mettra l’ambiance, notamment avec du séga et de la variété.

- 21h30 Léa Churros

En quelques années, elle s’est imposée comme l’une des voix montantes de la pop urbaine réunionnaise.

Samedi 19 septembre : place à Run Hit

Samedi soir, l’ambiance promet d’être particulièrement énergique avec Dany M, à 20h, puis le plateau Run Hit à 21h30.

Le public retrouvera ainsi MC Box, Sam, Rashel et Maïko, quatre artistes représentatifs de la scène urbaine réunionnaise actuelle.

Dimanche 20 septembre : les talents d’ici à l’honneur

Le dimanche débutera avec le Radio Crochet à 16h30, fidèle rendez-vous permettant aux talents de l’île de monter sur scène et de partager leur voix avec le public. Un moment de convivialité à ne pas rater.

- 18h30 : Darkness

- 21h : Choupinou Style

Le chanteur signe un véritable retour en force avec des titres tels que "promesse" et "prier".

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