Un enfant de 7 ans est soupçonné d’avoir tué sa tante à Saint-Maur-des-Fossés

Selon une information du Parisien, un enfant de 7 ans a poignardé sa tante dans le Val-de-Marne, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 septembre 2026. La femme a succombé à ses blessures après avoir été prise en charge par les secours. (Photo : AFP)

Selon les premières informations, des policiers ont été appelés à 4h30 du côté de Saint-Maur-des-Fossés après le signalement d'une femme blessée par arme blanche en pleine rue, poignardée à la gorge. Malgré l'arrivée des secours, La victime, âgée de 49 ans, a succombé à sa blessure.

Selon les éléments de l'enquête, une dispute aurait éclaté entre la victime et sa sœur (la mère de l'enfant), âgée de 34 ans, au domicile de cette dernière, en pleine nuit, peu après 4h du matin.

Le neveu de la victime, âgé de 7 ans, a voulu s'interposer et défendre sa mère, et a alors assené un coup de couteau à la gorge à la victime, d'après les premières informations qui devront être confirmées par les investigations.

Selon BFMTV, la victime, blessée, s'est ensuite ruée et réfugiée dans la rue en hurlant. Des personnes ont alors appelé la police et ont tenté de lui venir en aide, notamment un voisin, une infirmière et deux chauffeurs VTC.

À l'arrivée des policiers, l'enfant de 7 ans était effondré, avec sa mère, et a été conduit avec elle à l'hôpital.

Au vu de l'âge du suspect, il ne pourra pas, en principe, faire l'objet de poursuites judiciaires (la loi l'interdit avant 13 ans, estimant qu'il y a une présomption de non-discernement, NDLR). Le parquet de Créteil refuse toute communication pour le moment.