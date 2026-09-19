Saint-Pierre : un scootériste grièvement blessé dans un accident, son pronostic vital engagé

Dans des circonstances encore indéterminées, un accident impliquant un scooter et un autre véhicule a eu lieu à Saint-Pierre, rue Marius et Ary Leblond, ce samedi 19 septembre 2026, vers 4h du matin. Le conducteur du scooter a été transporté à l'hôpital, son pronostic vital est engagé. Selon la police, il semblerait que le conducteur du deuxième véhicule était alcoolisé et n'aurait pas respecté la signalisation. Le SAMU et les pompiers étaient sur place. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)