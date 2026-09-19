À la une de ce dimanche : Mariaz lontan, la Chapelle Cilaos, dette record, insolite, danse ivoirienne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 20 septembre 2026 : - Madam, Mésyé, la konpani, nou invit azot mariaz lontan - Cilaos : à la découverte de la Chapelle, une curiosité géologique en roches volcaniques - Budget : la dette à un niveau record, les retraités mis à contribution - Insolite : IA en cuisine au Japon et slips enterrés en Suisse - [Vidéo] La jeunesse ivoirienne s'entiche du biama, danse frénétique des quartiers populaires - La pa Météo France i di, sé zot i di – dimanche nuageux dans l'est (Photo www.imazpress.com)

Mariaz la pa badinaz nou lé dakor, mé i pé fé in ti lanbyans pou fé rapèl a nou koman lé té dann tan matant ek tonton. I apèl sa "mariaz lontan". Cette animation était organisée par des associations, des familles à l'occasion de fêtes de rassemblements populaires ou de fêtes de quartiers. La fête du Journal Témoignages, quotidien du parti communiste réunionnais (PCR) était l'un des lieux où était régulièrement célébré ces mariaz lontan. Une manière pour le PCR de mettre en lumière un pan de la culture et des traditions de La Réunion. Nous vous proposons de revivre en photos l'un de ces mariaz célébré à la fin des années 1980 dans le parc de l'Oasis au Port lors de l'une des fêtes du quotidien communiste

Ce dimanche 19 septembre 2026 nous prenons la direction de Cilaos, la commune la plus haute de La Réunion pour une randonnée vers la Chapelle, une curiosité géologique constituée de roches volcaniques. En route, virtuellement, pour découvrir le site avec notre photographe. Bonne balade

L'endettement de la France atteindra un niveau record en 2027 en raison d'un déficit public demeurant "élevé", a indiqué samedi le ministère de l'Economie, tandis que le gouvernement a affiné ses pistes pour faire contribuer les retraités à l'effort budgétaire.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre 2026, le voici. Il y a d'abord l'IA qui rentre dans les cuisines des supérettes au Japon, il y ensuite ces urinoirs optimisés et aures slips enterrés récompensés lors des "anti-Nobel" 2026 en Suisse Bonne lecture.

Dans l'immense quartier populaire de Yopougon, à Abidjan, une fièvre s'empare chaque semaine de centaines de jeunes, à la fin d'une journée de cours, qui les fait danser frénétiquement en plein air, à mesure que les DJ se succèdent.

Pour ce dimanche 20 septembre 2026, Matante Rosina voit encore un dimanche marqué par l’humidité et un ciel bien nuageux dans l'est. Ailleurs, les éclaircies restent présentes en début de journée. Dans l’après-midi, les nuages gagnent progressivement l'ouest, puis quelques averses les hauts du nord et de l’ouest.