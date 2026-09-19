À retenir ce soir : expulsion au Port, viols sur mineurs, Notre-Dame de la Salette, usine Beaufonds et drame à Saint-Maur-des-Fossés

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 19 septembre 2026 : - [Vidéo] Famille menacée d'expulsion de son logement social au Port : les malaisants effets de manche du préfet - Saint-Denis : soupçonné de viols sur mineurs, le professeur des écoles reconnaît partiellement les faits, il est placé en détention - [Vidéo] Saint-Leu : des milliers de personnes présentes pour la messe d'hommage à Notre-Dame de la Salette - Saint Benoît : 400 000 euros pour sauvegarder l’ancienne usine de Beaufonds - Un enfant de 7 ans est soupçonné d’avoir tué sa tante à Saint-Maur-des-Fossés

Mine sévère et regard martial, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a sorti le grand jeu ce vendredi 18 septembre 2026. En direct à 12h30 dans le journal télévisé de Réunion la 1ere, il a annoncé qu'une famille du Port allait être expulsée de son logement social "parce qu'elle est liée par l'un de ses mineurs à un trafic de stupéfiants ou a des troubles à l'ordre public". L'annonce est ponctuée d'un très malaisant "ce n'est pas mon problème" lorsque la question du relogement de la famille est posée. L'effet de manche est magistral, mais, selon nos informations, en grande partie déconnectée de la réalité

(Actualisé) Un professeur de l'école Michel Debré à de Sainte-Clotilde (Saint-Denis), a été suspendu par le rectorat le jeudi 17 septembre 2026. Il serait soupçonné de violences sexuelles sur des enfants. L'enseignant est déféré devant le parquet ce vendredi. Il est poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur mineures. Le mis en cause a reconnu "partiellement les faits" et encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Comme chaque année, la ville de Saint-Leu et des milliers de fidèles, vibrent au rythme de la fête religieuse de Notre-Dame de la Salette, en symbole de remerciement à la Vierge pour avoir protégé la commune d'une épidémie de choléra. Après les festivités, le pèlerinage et la procession aux flambeaux, une messe est célébrée ce samedi 19 septembre 2026, présidée par Monseigneur Pascal Chane-Teng. Un jour pas choisit au hasard, puisque c'est le 19 septembre 1848 que la Vierge Marie est apparue à deux jeunes bergers dans la commune de la Salette en Isère.

Site emblématique de La Réunion pour la Mission Patrimoine 2026, l’ancienne usine de Beaufonds bénéficie d’une dotation de 400 000 euros pour engager la sauvegarde de ses vestiges industriels.

Selon une information du Parisien, un enfant de 7 ans a poignardé sa tante dans le Val-de-Marne, dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 septembre 2026. La femme a succombé à ses blessures après avoir été prise en charge par les secours.