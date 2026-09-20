La Possession : préparez vos baskets, rendez-vous à la Marche Nocturne des 5km de la ville

Vous avez jusqu'au 6 octobre 2026 pour vous inscrire à la Marche nocturne des 5 km de la ville. À l'occasion de la Nuit du Terroir, la ville de La Possession et son Service des sports vous invitent à chausser vos baskets pour une expérience unique et conviviale. Le parcours se déroule entièrement en milieu urbain, sur des trottoirs et routes goudronnées (terrain plat, accessible à tous). Rendez-vous donc le vendredi 9 octobre 2026 pour partager un moment de solidarité autour du sport. Nous partageons, ci-dessous, le post de la ville à ce sujet. (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)