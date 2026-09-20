Famille menacée d'expulsion au Port : " Monsieur le Préfet, c’est précisément votre problème", réagit l'Union des femmes réunionnaises

L’Union des Femmes Réunionnaises a pris la parole face l’annonce faite par le préfet de La Réunion, concernant l'expulsion de son logement social d'une famille du Port.Cela au motif que l’un de ses enfants, mineur, serait impliqué dans un trafic de stupéfiants ou des troubles à l’ordre public. Le représentant de l’État a fait cette annonce en direct à 12h30 dans le journal télévisé de Réunion la 1ere ce vendredi 18 septembre 2026. Au journaliste qui demandait "où sera relogée la famille", le préfet a répondu "ce n'est pas mon problème". " "Ce n’est pas mon problème." " Monsieur le Préfet, si ! C’est précisément votre problème", écrit l'UFR dans un communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L’UFR dit qu'elle ne "minimise ni la gravité des trafics, ni les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants des quartiers concernés.

"La sécurité est un droit. Mais nous refusons de considérer que l’expulsion de toute une famille constitue une réponse au problème" ajoute-t-elle.

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"Et surtout, nous ne pouvons accepter la réponse apportée par le représentant de l’État lorsqu’il lui est demandé ce qu’il adviendra de cette famille après son expulsion : Ce n’est pas mon problème." si'nsurge l’UFR

- "C'est votre problème Monsieur le préfet" de La Réunion -

"Monsieur le Préfet, si ! C’est précisément votre problème. C’est votre problème parce que le logement relève de l’action publique. C’est votre problème parce que la sécurité de ce quartier relève de votre responsabilité. C’est votre problème parce que la prévention de la délinquance et la protection des mineurs nécessitent l’intervention des services de l’État. C’est votre problème à travers l’Éducation nationale" énumère l’Union des Femmes Réunionnaises.

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"Et c’est votre problème parce que lorsqu’une décision publique risque de priver une famille de son logement, le devenir de cette famille ne peut pas être considéré comme une question privée" martèle l'UFR.

Un mineur est mis en cause : toute sa famille doit-elle perdre son toit ? Si un mineur est impliqué dans un trafic, il doit répondre de ses actes dans le cadre de la justice des mineurs Mais il est aussi un enfant qu’il faut responsabiliser, protéger et accompagner. Expulser une famille, cela risque au contraire d’ajouter de la précarité à une situation déjà difficile. L’avenir de nos enfants est notre problème à tous" termine l’Union des Femmes Réunionnaises

- Pourquoi une telle gesticulation de la part du préfet de La Réunion ? -

Une décision d'expulsion a effectivement été prononcée par le tribunal, mais la famille a immédiatement fait appel de ce jugement.

Dès vendredi soir, différentes sources ont indiqué à Imaz Press que les faits cités par le représentant de l'Etat, remonteraient à près de deux ans. Depuis, le mineur concerné a quitté La Réunion et vit dans l'Hexagone.

Les mêmes sources ont précisé à notre rédaction qu'à ce stade la famille ne pouvait être expulsée du logement social qu'elle occupe dans l'une des Zup de la commune portoise en raison de l'appel qu'elle a fait contre la décision d'expulsion.

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A la lumière de ces éléments nous nous sommes demandés, samedi, pourquoi le préfet a annoncé une expulsion imminente, pourquoi ne pas avoir précisé que la famille a fait appel et pourquoi une telle gesticulation télévisuelle ?

Les questions restent sans réponse.Il l'est encore moins lorsqu'il s'étend à la famille du mis en cause.

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