Cilaos : à la découverte de la Chapelle, une curiosité géologique en roches volcaniques

Ce dimanche 19 septembre 2026 nous prenons la direction de Cilaos, la commune la plus haute de La Réunion pour une randonnée vers la Chapelle, une curiosité géologique constituée de roches volcaniques. En route, virtuellement, pour découvrir le site avec notre photographe. Bonne balade (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

La randonnée peut commencer à Cilaos au départ de la rue de la Chapelle qui porte bien son nom. Il est ensuite possible de se garer au plus près du sentier, mais il est preferable de se stationner pres du cimeitère, où les places sont moins rares conseille notre photogaphe.

"L' itinéraire conduit au pied d'un canyon étroit et vertigineux" note le site Ile de La Réunion Tourisme. Le site de la Chapelle est constitué par un canyon remarquable creusé par le Bras Rouge. "Très étroit, il mesure à peine 10 mètres de large pour une centaine de mètre de hauteur" écrit le même site.

Outre de bonnes cbaussures, un vêtement d epuie (on ne sait jamais), une casquette et de la crème solaire prévoyez aussi un mailot de bain. Car à l'arrivée à la Chapelle, la cavité de la chambre magmatique de l'ancien volcan du Piton des Neiges, vous aurez surement envie de vous mettre à l'eau pour profitez pleinement du spectacle offert par la lumière se reflétant sur les roches.

• La boucle est longue de 9,5km

• 655 mètres de dénivelé

• 5 heures de marche

• Pour les bons marcheurs.

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