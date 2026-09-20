Sainte-Rose : un motard évacué en urgence absolue par hélicoptère après un choc frontal avec un quad

(Actualisé) Sur la RN2 à Sainte-Rose, secteur de la Ravine des Bambous, un accident s'est produit ce dimanche 20 septembre 2026, aux alentours de 16h07, entre une moto de grosse cylindrée et un quad. Le conducteur de la moto, âgé de 33 ans, à été évacué par hélicoptère, à l'hôpital en urgence absolue. Le conducteur du quad, âgé de 35 ans, a été lui transporté par ambulance. Selon le Sdis, sa condition n'est pas encore connue. Un choc frontal serait à l'origine de l'accident. (Photo :Richard Bouhet/www/imazpress.com)

L'intervention a pris fin à 17h16, selon le Sdis. Le SMUR, le CRGT, la police ainsi que la gendarmerie étaient sur place.

Le CRGT indique que l'accident est terminé. La route est de nouveau ouverte dans les deux sens.