Contrôles routiers : 215 infractions relevées dont 42 délits

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion, ont réalisé sur le département, 35 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 18 septembre 2026 au 20 septembre 2026 permettant de relever 215 infractions dont 42 délits. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

42 délits ont été révélés :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0.47 et 0.63 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 07

- délit de fuite : 01

- défaut d'assurance : 19

- défaut de permis de conduire : 03

- refus d'obtempérer : 06

- excès de vitesse supérieur ou égal 50km/h : 02

136 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 173 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- conduite sous l'empire d'un état Alcoolique : 01

- excès de vitesse inférieur à 50km/h : 02

- feu rouge / stop / priorité : 15

- défaut de port de casque : 04

- défaut d'équipement : 12

- défaut de contrôle technique : 19

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 04

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 08

- franchissement de la ligne continue : 01

- autres : 102