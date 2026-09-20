Le Tampon : il agresse sa mère à coups de marteau et met le feu à l'appartement

Ce dimanche 20 septembre 2026 vers 16h44, les pompiers sont intervenus sur un incendie dans un appartement de la rue Lucien Gasparin au Tampon. Selon les premières informations, un jeune homme aurait agressé sa mère à coup de marteau après à une dispute. Il aurait ensuite mis le feu au logement situé au premier étage de l'immeuble. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'agresseur présumé a été interpellé et sa mère a été transporté à l'hôpital. Son état n'est pas encore connu. Les pompiers étaient toujours sur place en début de soirée.

Les résidents du groupe d'habitations ont été évacués.

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