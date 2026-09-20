Trois-Bassins : le Village Gourmand, premier marché qui rapproche les Réunionnais de leur alimentation

Producteurs, artisans et transformateurs locaux se retrouvent au centre-ville de Trois-Bassins, le dimanche 27 septembre 2026, pour la première édition du Village Gourmand. Porté par l'association "Tous à Table !", ce nouveau marché souhaite favoriser les circuits courts et rendre plus accessible une alimentation locale et de qualité. L'événement constitue aussi la première traduction concrète d'une expérimentation de "démocratie alimentaire", inspirée du principe de Sécurité sociale de l'alimentation. (Photo d'illustration Richard Bouhet www.imazpress.com)

Et si mieux manger passait aussi par une rencontre avec celles et ceux qui remplissent nos assiettes ? À Trois-Bassins, l'association "Tous à Table !" lance son Village Gourmand, dont la première édition se tiendra le dimanche 27 septembre, de 7h à 12h, rue François de Mahy. Un événement gratuit et ouvert à toutes et tous.

Une vingtaine de producteurs et artisans sont déjà annoncés pour ce premier rendez-vous destiné à mettre en avant les produits, les métiers et les savoir-faire de La Réunion.

- Faire du marché un outil pour les circuits courts -

Plus qu'un simple marché, le Village Gourmand veut rapprocher consommateurs et producteurs tout en favorisant une rémunération juste de ces derniers. L'objectif affiché est de "soutenir une production responsable et contribuer à une alimentation locale, accessible, de qualité et à prix justes".

"Derrière chaque fruit, chaque légume, chaque produit transformé, il y a une personne, un métier, une terre et un savoir-faire", souligne l'association, qui veut remettre ces acteurs au centre de l'alimentation des habitants.

- Une expérimentation de démocratie alimentaire à La Réunion -

Ce nouveau rendez-vous s'inscrit dans un projet plus large mené depuis plusieurs mois à Trois-Bassins. Inspiré des réflexions autour de la Sécurité sociale de l'alimentation (SSA), "Tous à Table !" expérimente un système dans lequel habitants et acteurs locaux participent aux choix concernant leur alimentation.

Un "Conseil des gourmets" réunissant habitants et acteurs engagés a notamment été constitué afin de réfléchir à ce nouveau système alimentaire local. Selon l'association, cette expérimentation autour de la démocratie alimentaire constitue une première dans les Outre-mer. "Ici, l'expérimentation ne reste pas sur le papier : elle se vit, se partage et se déguste !", résume l'association.

- Un rendez-vous appelé à devenir régulier -

Après cette première édition, le Village Gourmand a vocation à s'installer durablement dans le calendrier de Trois-Bassins. Il sera organisé chaque deuxième vendredi du mois de 14h à 19h et chaque dernier dimanche du mois de 7h à 12h, dans le centre-ville.

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