La Possession : une matinée placée sous le signe du bien-être et de la santé

À l’occasion de la tournée des 50 ans du groupe CRC, le Kaz Fami, a accueilli à la Possession, ce mercredi 9 septembre 2026, une matinée dédiée à la prévention, à la santé et au bien-être pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et leurs aidants. "Massages, gestes qui sauvent, art-thérapie, dépistage auditif, Tai Chi… les participants ont pu profiter de nombreux ateliers et temps d’échange dans une ambiance conviviale", indique la Ville dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photos : ville de la Possession)



