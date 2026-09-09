La Possession : producteur et artisans, participez à la Nuit du terroir

Dans le cadre de son Projet alimentaire territorial (PAT), la ville de la Possession organise la Nuit du terroir, le vendredi 9 octobre 2026, de 17h30 à 22h, sur la place Festival. Cette nouvelle manifestation mettra à l’honneur le terroir réunionnais, ses saveurs, ses savoir-faire et les acteurs qui le font vivre. La Ville lance un appel à candidature et recherche des producteurs et artisans pour participer à l'évènement. Déposez votre candidature avant le 17 septembre à 16h. Plus d'informations ci-dessous : (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La Ville recherche :

- 20 artisans : miel péi, confitures et gelées artisanales, sirops et préparations à base de fruits ou de plantes locales, piments confits, épices, mélanges d’épices, etc.

- 3 stands de produits frits/salés et de boissons sans alcool : samoussas, nems, bonbons piment, piments farcis ou autres spécialités, etc.

- 2 stands de produits sucrés et de boissons sans alcool : gaufres, crêpes, chichis, confiseries ou autres produits, etc.

Pour candidater, téléchargez et remplissez le dossier de candidature disponible ici.

Le dossier devra être déposé au service courrier de l’Hôtel de ville ou par mail.