[Vidéo] Trou De Fer : il saute depuis le sommet de la cascade en base jump

Un saut en base jump au-dessus du Trou de Fer, dans l’un des décors les plus spectaculaires de La Réunion... C'est là le cadre d'une vidéo vue plus de 52.000 fois sur Instagram. Avec près de 300 mètres de cascade sous les pieds, il s'élance dans une descente vertigineuse, avant de déployer sa voile. Un saut réalisé par un professionnel (Photos : Capture Instagram)

Équipés de parachutes pour amortir l'atterrissage, ils font le plein de sensations fortes au coeur d'un paysage exceptionnel. Regardez.

Le base jump est considérée comme une discipline extrême issue du parachutisme. Sauter depuis une falaise à 300 mètres de hauteur avec 3 secondes pour ouvrir son parachute, voler en wingsuit à quelques mètres d’une paroi rocheuse à 200 km/h, ou s’élancer depuis un viaduc en plein jour : le base jump réunit dans une même pratique toute la maîtrise technique du parachutiste.

Ne tentez pas de reproduire cet exploit, le base jump nécessite une grande expérience du parachutisme traditionnel et reste réservé à une petite frange de pratiquants.

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