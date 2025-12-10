Saint-Pierre : 1ère édition de "Racines et Pixels" au Kerveguen

Lauréat de l’appel à projets "Art, Culture et Insertion", le programme "Racines & Pixels" accompagne une vingtaine d’artistes émergents au sein du FabLab d’Emergence OI à la Ravine Blanche (Saint-Pierre). Les participants ont exploré la création contemporaine à travers l’impression 3D, la broderie numérique, la gravure laser et les arts numériques, en collaboration avec l’artiste Amanda Goicovic. Afin de valoriser les œuvres produites, Emergence OI et RunFabrik organisent la première édition de Racines & Pixels, le mercredi 10 décembre 2025 au Kerveguen (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Avec Racines & Pixels, nous voulons montrer que la création artistique locale gagne en force quand on met à disposition des artistes des outils, un accompagnement et un vrai espace de dialogue avec les institutions. Notre ambition est simple : rendre les parcours plus lisibles, ouvrir des portes, et offrir aux talents émergents les moyens de développer leur travail dans de bonnes conditions", déclare Héléna Burglohner.

Présentée à partir de 13h, elle rassemble les créations réalisées durant les résidences : Impression 3D, broderie numérique, gravure laser, fibres végétales et laine cardée, design textile, photographies installations contemporaines, peintures & sculptures

Une rencontre conviviale avec les artistes sera organisée lors du vernissage à 18h30.

- Au programme de la 1ère édition de "Racines et Pixels" -

Marché d’artistes et exposition collective "Racines & Pixels".

Table ronde : comprendre les dispositifs culturels et artistiques en 2026 - DAC Réunion, DAAC, Documents d’Artistes, REZOM, France Travail, Sakifo, CPME, Maison de l’Europe Réunion OI.

De 14h à 15h30 , une table ronde intitulée "Cartographie des dispositifs d’aides à la création culturelle & artistique" réunira des invité·es institutionnels et privés : DAC Réunion, DAAC, Rézom, Documents d’Artistes, le Sakifo, ainsi que des collectivités locales.

Objectif : offrir aux artistes, porteurs de projets, structures culturelles et acteurs du territoire un espace d’échanges direct avec les décideurs, pour mieux comprendre les financements disponibles en 2026, les mécanismes des appels à projets, les critères, calendriers et attendus des dispositifs.

- Un apéro stratégique dédié aux entreprises -

Organisé en partenariat avec la Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) RunFabrik, cet apéro stratégique, installé dans le carré VIP du Kerveguen, offre un temps privilégié pour comprendre comment les entreprises peuvent recruter efficacement des talents issus de parcours d’insertion.

RunFabrik, Manufacture de Proximité implantée dans le sud de l’île, accompagne chaque année des personnes éloignées de l’emploi grâce à des parcours de formation, de production artisanale, de médiation numérique et de montée en compétences adaptées aux besoins des entreprises locales. Sa vocation : proposer des solutions opérationnelles, réactives et socialement utiles aux acteurs économiques du territoire.

Cet échange permettra également d’explorer les bénéfices d’une collaboration avec une SIAE : renforcement concret de votre démarche RSE, valorisation locale de vos engagements, et anticipation sereine des exigences croissantes liées aux clauses sociales dans les marchés publics et privés.

L’objectif : vous permettre de repartir avec des solutions simples, immédiatement mobilisables pour sécuriser vos marchés, structurer vos recrutements et soutenir l’économie sociale et circulaire du territoire.