"Maxiron" : le maloya en fête sur le Barachois à Saint-Denis

En prélude des célébrations du 20 désanm, l’association Maloya Dann Kèr, soutenue par la ville de Saint-Denis, tiennent sur le Barachois, un "Maxiron", durant quatre soirs. Du 16 au 20 décembre 2025, un maximum d'artistes s'y succéderont, le soir à partir de 18h30, dans un rond maloya mêlant compositions artistes venus de Rodrigues, New-York et de La Réunion et improvisations inédites (Photo : sly/www.imazpress.com)

Se succèderont des artistes de La Réunion et d’ailleurs, proposant plusieurs types de performances.

- Le Groupe "Etoile d’Or", invités de Rodrigues -

Le Groupe "Etoile d’Or" compte des musiciens, chanteurs et danseurs ayant à cœur la promotion et la sauvegarde de toutes les formes de musiques traditionnelles de l’île Rodrigues.

Aujourd’hui, le groupe compte 10 membres, regroupés autour de Christian Lisette et Jacques Désiré Laval Léopol, fondateurs, dont des accordéonistes, "triangleurs", chanteurs, danseurs, tous étant polyvalents et pouvant manipuler des idiophones et autres cymbalettes.

Mascareignes sans sucre comme on se plait à l’appeler, l’île Rodrigues n’a pas connu les grands drames de la population esclavagiste. Rurale et paysanne, elle n’offre pas les mêmes stratifications sociales et ethniques qu’on associe aux grandes sociétés de plantation. Ayant vécu son destin loin des grands enjeux du monde, elle a développé sur un territoire réduit sa propre créolité, où sont conciliés ses grands heurts des éléments culturels d’origines diverses que sa population a adoptés et adaptés au point d’en faire une culture originale et assumée : le séga tambour.

- Au programme de ce ron maloya au Barachois -

Le 16 décembre 2025 à partir de 18h30 :

MILÉ : maloya new wave, présente sa programmation "Zénes koméla" : avec Mélanie Bourire et Bastien Fourmy et une pleïade d’artistes de moins de 30 ans plutôt prométteuse.

Le 17 décembre 2025 à partir de 18h30 :

Léo Mouniama inaugure l’exposition qu’il a conçu sous le regard avisé de Laurent Hoareau, historien. Ensuite, entouré de ses dalons maloyèr ils donnera son tour de chant : le ron des tontons.

Le 18 décembre 2025 à partir de 18h30 :

Roulèr killer, mené par Zan AmémoutouLaop, effectuera sa fameuse prestation polyrythmique. Puis les spectateur seront invités à se mêler au ron : avec Natie Music, et Etoile D’or.

Le 19 décembre 2025 à partir de 18h30 :

Puisqu’on ose les mêlanges, la soirée Maloya Elektro Danss, permet à Brice Nauroy, musicien elecktro , Zékli maloya et Killaboux de s’exprimer ensemble ensemble ou chacun leur tour. Puis ce sera à la compagine de théâtre d’impro, la Bagasse de nous faire une démonstration de Batel maloya (Bataille/batay).

Invité par l’ancien propriétaire du bar attenant au boulodrome, Zan AmémoutouLaop a institué un rond maloya au Barachois, il y a six ans ans, le jeudi soir.

Dans la tradition réunionnaise, un rond désigne une placette où l’on se retrouve pour jouer et danser le maloya.

Fort de son succès, cette scène d’improvisation, s’est déplacée ensuite à côté du bassin au Barachois.

Le rond maloya permet à tous les amateurs et expérimentés de s’exprimer en musique, dans le respect mutuel.

