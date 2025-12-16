Saint-Denis : un enfant de six ans sauvé des flammes dans l'incendie d'un appartement au Chaudron

(Actualisé) Ce mardi 16 décembre 2025, un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au troisième étage d'une résidence du Chaudron à Saint-Denis. Des policiers en patrouille, interpellés par des riverains, sont intervenus en premier, sauvant la vie à un enfant de six ans se trouvant dans l'habitation. Selon nos informations, l'origine de l'incendie serait accidentelle. L'immeuble a été évacué. Une enquête a été ouverte (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon nos informations, les policiers ont dû "défoncer" la porte de l'appartement pour porter secours à l'enfant de six ans se trouvant seul dans l'appartement.

L'enfant et les policiers ne sont pas blessés mais ont été incommodés par les fumées.

