Saint-Denis : un enfant de six ans sauvé des flammes dans l'incendie d'un appartement au Chaudron

  • Publié le 16 décembre 2025 à 11:37
(Actualisé) Ce mardi 16 décembre 2025, un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au troisième étage d'une résidence du Chaudron à Saint-Denis. Des policiers en patrouille, interpellés par des riverains, sont intervenus en premier, sauvant la vie à un enfant de six ans se trouvant dans l'habitation. Selon nos informations, l'origine de l'incendie serait accidentelle. L'immeuble a été évacué. Une enquête a été ouverte (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon nos informations, les policiers ont dû "défoncer" la porte de l'appartement pour porter secours à l'enfant de six ans se trouvant seul dans l'appartement.

L'enfant et les policiers ne sont pas blessés mais ont été incommodés par les fumées.

