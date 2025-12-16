Gran 20 Désanm 2025 : une célébration de mémoire avant la renaissance du musée de Villèle

Le Gran 20 Désanm 2025 s’annonce comme une édition à part, à la fois empreinte de sa tradition de partage et tournée vers l’avenir. Cette 8ème édition organisée par le Département, est la dernière célébration organisée sur le site du musée historique de Villèle (Saint-Paul), avant la fermeture du lieu, qui s’apprête à vivre une transformation majeure (Photos : sly/www.imazpress.com)

La commémoration mettra en lumière l’importance de transmettre l’histoire et de la partager avec les pays et peuples qui ont connu l’esclavage.

"On célèbre la liberté à travers cette édition qui va rassembler des milliers de personnes", lance le président du Département, Cyrille Melchior. Il ajoute : "nous travaillons avec les familles de Villèle qui font vivre la mémoire et les artistes qui véhiculent de la recherche et expriment la douleur et les espérances issues de cette part de notre histoire". Écoutez.

Jean-Claude et Solange habitent Villèle. Il se souvient : "j'ai grandi à Villèle, il n'y avait pas de chemin, il y avait des troupeaux de boeufs et maintenant il y a du bitume partout". À l'âge de 13 ans, je suivais mon papa travailler à Villèle, faire la vaisselle et j'en profitais pour terminer ce qu'il y avait dans l'assiette", se remémore-t-il. Il raconte. Écoutez.

"Plus que jamais, le Gran 20 Désanm se veut un pont entre le passé et l’avenir : le dernier grand rassemblement avant la métamorphose du musée, et la promesse d’un nouveau lieu, plus accueillant, plus ambitieux, plus vivant encore", précise le Conseil départemental.

Au cours du 1er semestre 2026 débuteront les travaux de réhabilitation et d’agrandissement du futur musée. Ce nouveau musée aura une envergure régionale et nationale, consacré à l’histoire, à la mémoire et aux héritages culturels issus de l’esclavage à La Réunion.

"Ce Gran 20 Désanm, marque le temps du passage : les collections sont déjà en grande partie mises en caisses, les espaces se préparent au déménagement, et le musée s’apprête à fermer ses portes pour mieux renaître", déclare le Département.

- Le 20 décembre pour transmettre l'histoire de La Réunion -

Cette nouvelle édition du Gran 20 Désanm est l’occasion de concrétiser un partenariat entre le Département-Musée historique de Villèle et l’Université de La Réunion. Une convention attachée au projet de musée de l’esclavage à La Réunion sera signée afin de favoriser la transmission de l’Histoire selon deux axes de travail : la recherche et la formation.

Il s’agira pour le musée de : favoriser l’accès à ses collections et banques de données, aux universitaires et aux étudiants ; de soutenir la publication des travaux universitaires ; de contribuer à la valorisation, des résultats des travaux universitaires ; proposer des stages aux étudiants.

Et pour l’Université de La Réunion d'informer le musée des travaux de recherche envisagés ou engagés sur ces sujets ; proposer aux étudiants des sujets en rapport avec ces thématiques ; proposer dans son offre de formation, des programmes accessibles et certifiants, aux agents du musée de médiation et de conservation ; relayer les actualités et actions culturelles et scientifiques du musée ; faciliter l’accès aux ressources documentaire de l’Université aux agents du musée ; conseiller le musée sur des projets en relation avec son activité scientifique et culturelle.

- Une coopération avec les pays qui ont connu l'esclavage -

En mars 2025, une convention de coopération culturelle a été signée entre le Département (au titre du Musée Historique de Villèle) et le musée intercontinental de l’esclavage de l’Ile Maurice. Celui-ci proposera à partir de février 2026 et dans le cadre de la 191ème commémoration de l’abolition de l’esclavage à Maurice, "L’étrange histoire de Furcy Madeleine, 1786-1856", une exposition prêtée par le Musée Historique de Villèle.

En complément des 3 collèges et 2 lycées de La Réunion participant au projet "Ambassadrices et Ambassadeurs du Musée" des élèves de deux classes de 4e du lycée français Gustave Eiffel à Maputo (Mozambique) ont été ajoutés au dispositif des classes musée, offrant ainsi à l’action une envergure régionale. Ces dernières viendront en voyage scolaire durant les vacances scolaires de mai 2026 et recevront leur passeport à cette occasion.

Les enseignants qui disposent du dispositif ont bénéficié d’un stage encadré par l’équipe du musée de Villèle, de deux visioconférences assurées par de historiens travaillant avec la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et d’une visioconférence assurée par la responsable pédagogique du musée de Nantes.

- Au programme du Gran 20 Désanm -

Expositions

"Aurélie, Betzy et les autres..." de Ann Marie Valencia - Allée du Belvédère

"En attendant le musée, des inédits de l’histoire de l’esclavage" - Étage de l’ancienne maison des maîtres

"En attendant le chantier, le musée déménage" - Jardin

#CestnotreHistoire - Esclavage et abolitions : une histoire de France - Allée de la Chapelle Pointue

La librairie du 20 désanm : "Lé sinié liberté"

12 auteurs seront présents pour échanger avec les visiteurs et assurer des dédicaces.

Lang déléyé si servis kabaré

Une série documentaire sonore en créole sur le culte aux ancêtres à La Réunion

En écoute libre dans l’ancien hôpital des esclaves.



Animations

Villaz Manzé

Héritages culinaires : dégustation de cuisine lontan

Opération cartes postales

"La Réunion fête la liberté avec le monde entier" – en partenariat avec La Poste

Le Mémorial aux esclaves (fleurissement)

Ateliers

• Cerf volant (association Air Trois Air)

• Alambic : distillation de plantes aromatiques/tressage de bambou/prestation bardeautier (Richard Patterson)

• Peinture sur galet (Mandala Art - Nafisah CLAIRE)

• Peinture au café (Les ateliers créoles - Madame Doulouma)

• Colliers de coton (Les ateliers créoles - Madame Doulouma)

• Contes - Bibliothèque départementale

• Généalogie - Institut du Monde Réunionnais

• Visite par les guides péi : parcours esclavages



Programme artistique

"Les chœurs de la liberté"

Chapelle Pointue - 11h

Chorale composée de plus de 90 choristes originaires des micro-régions Ouest, Sud et Est de l’île

"Kabar la kour"

En contrebas de l’ancienne maison des maîtres - 15h

Chants et danses participatifs sous la houlette de l’artiste KafMaron

"La fresque"

Marrone et Marron par Ilfrid Dorval

Diffusion de films

Chapelle Pointue en continu

• « La restauration du chemin de croix de la chapelle Pointue » - un film d’Alexandre Boutié

• « L’esclavage à Bourbon » - un film d’Alexandre Boutié

• « In mizé pou tanto, pou talèr, pou domin » - un film de Design system

• « La porte du retour » - un reportage d’Alexandre Boutié

Tout le programme est à retrouver ici.

