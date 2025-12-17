20 désanm 2025 à Saint-Pierre : mémwar èk zistwar

Le 20 décembre est une date majeure de l’histoire réunionnaise, marquant l’abolition de l’esclavage. À Saint-Pierre, cette mémoire s’inscrit à la fois dans la transmission, le partage et la participation citoyenne. Du 19 au 21 décembre 2025, la ville propose trois jours de temps forts ouverts à toutes et tous : une conférence historique au Kerveguen, des ateliers et animations sur le front de mer, expositions, des concerts gratuits, et, nouveauté cette année, un défilé des associations dans le centre-ville. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans les jardins de la plage, un parcours de silhouettes nommées à partir des archives rappelle que, durant l’esclavage, les femmes et les hommes étaient désignés non par leur identité mais par leur fonction, donnant à voir une mémoire incarnée au cœur de l’espace public.

Le samedi 20 décembre, les associations défileront à travers vingt tableaux, de l’Hôtel de Ville jusqu’au podium Albany, donnant à voir une mémoire vivante, collective et ancrée dans le présent.

À travers cette programmation, la Ville de Saint-Pierre réaffirme sa volonté de faire du 20 Désanm un moment de rassemblement, de transmission et de partage, au cœur de l’espace public.

Le vendredi 19 décembre au Kerveguen :

Conférence "La commémoration du 20 décembre à La Réunion, du déni à la reconnaissance" par Gilles Gauvin, auteur et historien à 18h

Accès libre sans inscription

Infos 0692 91 01 48

Le samedi 20 décembre :

Dans les forums des jardins de la plage (village)

À 8h : Riz Sofé (association Simangavol) gratuit

À partir de 9h : Rézonans Maloya - Léspri maloya - Maloyakoustik - Dalonèr - Union Maloya - Bagobas - Etinsèl maloya.

À partir de 13h : Konsians - Dany’M - Métiss des iles - Kaf La - Maloy’arts - Mamass’B - Mister Joce - Mokap - Maloya Kaf - Atelier municipal de musique : - concert des élèves de la section maloya traditionnel, - Dann Ron Kèr Maloya avec 120 écoliers des quartiers de Saint-Pierre plus lycéens - Couler Pèi, Mangalor Maloya.

Sur le Belvédère de la plage (tout au long de la journée) :

Présentations des ateliers du village avec Zanatany Maloya - Koral ker Faham - Taravana Péi - Nama - Académie Aime’ça - 1, 2, 3 Fanm - Contes ”Tino la main an or”

Podium Albany :

De 19h à minuit : Simangavol - Taravana Pèi + Koral Kèr Faham - Bouké fonnker pou Firmin Viry - Gadiembé Maloya - Gramoun Sello - Votia.

Défilé des associations (20 tableaux) à partir de 18h dans la ville : départ Hôtel de Ville (rue des bons enfants) arrivée podium Albany.

Dans le village à partir de 9h :

Ateliers gratuits de fabrication de masques africains, de cerfs-volants, de dessin, animation contes, course la roue à 14h, espace mémoire avec Silhouettes & Paillotes, espace instagrammable, fresque participative, exposition de lycéens sur le maloya, dégustations de mets (gratuits), …

Le dimanche 21 décembre au Kerveguen : 18h

Concert gratuit : Ziskakan et Maya Kamaty

Entrée libre sans inscription