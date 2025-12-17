À retenir ce soir : 500 euros pour trafic de drogue, manifestation pour les batay coq, un mineur condamné, la demande de Gironcel rejetée et alerte sur la drogue du "Dou"

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 17 décembre 2025 : - Trafic de drogues : une amende à 500 euros pour les consommateurs - Batay coq : le préfet autorise l'ouverture de cinq ron après une mobilisation pour défendre les traditions réunionnaises - Tir de mortier sur un policier au Port : un mineur condamné à 10 mois de prison avec maintien en détention - Tribunal administratif : le recours de Maurice Gironcel contre l’arrêté préfectoral le déclarant démissionnaire, rejeté - Drogue de synthèse : "l'année 2026 sera l'année du Dou", alerte le commissaire de police de Saint-Pierre

En déplacement à Marseille, mardi 16 décembre 2025, Emmanuel Macron a annoncé que l’amende forfaitaire délictuelle pour usage de drogue "va passer à 500 euros". Elle s’élève à 200 euros pour l’instant.

Ce mercredi 17 décembre 2025, ils sont plus de 400 personnes à s'être rassemblées devant la préfecture de La Réunion pour défendre les traditions locales. Batailleurs coq, pêcheurs, chasseurs... tous sont présents. Cet appel a été lancé après l’interdiction de tout mouvement d’oiseaux domestiques ou de faune sauvage, et donc des batay kok, après la découverte du virus de la maladie de Newcastle dans une basse-cour du sud de La Réunion. Après une rencontre en préfecture, les services de l'État autorisent l'ouverture de cinq rond sur l'île.

Ce mercredi 17 décembre 2025, le mineur impliqué dans un tir de mortier sur un policier de la BAC du Port a été condamné par le tribunal pour enfants à 10 mois de prison avec maintien en détention. Le lundi soir 24 novembre 2025, dans le quartier Ti Carré, l'agent de la BAC avait été blessé à la tête

Le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ce mercredi 17 décembre 2025 le recours déposé par Maurice Gironcel contre l’arrêté préfectoral le déclarant démissionnaire d’office de l’ensemble de ses mandats. Le maire de Sainte-Suzanne perd donc définitivement ses fonctions à la suite de sa condamnation à cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire du Sidélec sauf s'il engage un nouveau recours devant le Conseil d'état.

Encore peu connue du grand public il y a deux ans, la cathinone de synthèse surnommée le "Dou" ou B13 connaît une progression fulgurante dans le sud de La Réunion. À Saint-Pierre et dans les communes environnantes, les forces de l’ordre constatent une recrudescence massive de la consommation, des violences associées et du trafic. En 2025, 85 usagers ou consommateurs et 17 trafiquants ont été interpellés. Le commissaire de police François Tabit dresse un état des lieux préoccupant.