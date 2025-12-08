Saint-Benoît : dernière journée du Festival An Kaskad

Ce dimanche 7 décembre 2025, la Salle Gramoun Lélé de Saint-Benoît a accueilli le dernier jour de prestations du village "Festival An Kaskad". Les enfants ont pu s'amuser et les familles ont pu déambuler au milieu des stands et découvrir des associations et artisans sur place. Cette journée était marquée par une ambiance festive et conviviale (Photos : Bisik)

- Marmay, famille, cirque et maloya-

La journée a débuté sur la scène située à l'extérieur du village qui a accueilli les enfants du projet Fonker Marmay organisé avec les écoles du quartier.

Ensuite, les Malo Vybes ont fait leur apparition en lançant les premiers battements de rouler de la journée.

L'après-midi a débuté en chanson avec les prestations des élèves du Petit Conservatoire de l’Est et de l'École Gabriel Singué de Sainte-Rose. Les enfants comme les adultes, ont fait preuve d’une grande implication ce qui a donné un spectacle riche en émotion.

Par la suite, la chorale Harmonie’Chœur emmenée par Eddy Marianne s’est produite et a proposé des interprétations de tous les genres musicaux : classiques, contemporains, musiques de films et populaires.

À 14h, Zanfan Gayar, vainqueur du Son du Bahut 2025 a fait de Bras-Fusil un kabar à ciel-ouvert. Il accompagnait des jeunes maloyeurs, déjà récompensée plusieurs fois, qui ont fait danser le public.

Dès 15h, le public a pu assister à un spectacle insolite et hybride proposé par Toki de la Cie Cirké Craké pour “l’Heureux Bond”, mêlant cirque, jonglage, parpaings connectés, musique et intelligence artificielle.

- Kent1, l’amour en partage-

À 16h, l’artiste Kent1 considéré comme la révélation péi et connu pour ces chansons d’amour, s’est produit sur scène, le public enthousiaste s'est rassemblé pour chanter “Mon Sang” ou encore “Entre Nous”. L’artiste était accompagné de DJ M’SY. Ces prestations ont permis de mélanger les genres avec des influences urbaines, zouk et séga.

Ce concert riche en variété musicale a clôturé le festival An Kashad, de la scène des marmay aux prestations de l’artiste Kent1. Tous ses événements rappellent l’essence de ce festival populaire, sensible, artistique et vivant ancré dans son territoire et tourné vers les autres.

Ce festival a été organisé avec l’aide du Théâtre Les Bambous, les BiSiK, la Région Réunion, le CRR Réunion, la ville de Saint-Benoît, le Contrat de ville, La Cité Éducative et la Maison Des Associations de Saint-Benoît.