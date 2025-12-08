À retenir ce soir : exposition à Stella, une fuite au Louvre, 38 décès sur les routes de l'île en 2025, le contrôle des Takata renforcé et débrayage à l'ASE

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 8 décembre 2025 : - Stella Matutina : Les Engagés du Sucre, une histoire réunionnaise en exposition - Louvre : plusieurs centaines d’ouvrages endommagés par une fuite d’eau - 38 décès sur les routes en 2025, les autorités appellent à la prudence pendant les fêtes de fin d'année - Airbags Takata : le contrôle technique renforcé à partir du 1er janvier 2026 - Débrayage : les agents de l'Aide sociale à l’enfance alertent une nouvelle fois sur le manque de moyens

C’est une œuvre d’intérêt national, selon le ministère de la Culture, qui accorde ce label cette année à l’exposition les Engagés du Sucre, du Musée Stella Matutina. Une reconnaissance pour la qualité scientifique et le caractère innovant de l’installation, mais aussi pour sa capacité à attirer un nouveau public, des jeunes, dans les musées. Les Engagés du Sucre, une histoire réunionnaise, à découvrir jusqu’au 4 avril 2027 à Saint-Leu.

Une fuite d’eau survenue le 26 novembre a endommagé plusieurs centaines d’ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes du Louvre, a indiqué dimanche le musée parisien à l’AFP, confirmant une information du média La Tribune de l’Art.

Alors que 38 personnes sont décédées sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année, les autorités appellent à la plus grande prudence pendant cette période de fin d'année. Entre les fêtes et les vacances, les déplacements se multiplient...et les accidents aussi. Une période qui coïncide également avec la saison des pluies, un facteur qui augmente les risques sur la route.

Le gouvernement serre à nouveau la vis. Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive" qui implique de ne plus rouler, indique lundi 8 décembre 2025, le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.

Après une première mobilisation le 1er décembre dernier restée sans réponse, les agents de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) reconduisent un débrayage ce lundi 8 décembre 2025 de 14 heures à 15 heures, devant leurs locaux à Saint-Denis. Confrontés à une explosion des signalements d’enfants en danger et à des conditions de travail devenues intenables, ils réclament d’urgence des renforts humains.