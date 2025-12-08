Piton de la Fournaise : retour en phase de vigilance, l'enclos en partie accessible

Selon l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), l’activité sismique est revenue au cours des dernières 24 h à un niveau comparable à celui observé avant l’intrusion du 5 décembre 2025, avec 1 à 3 séismes enregistrés par heure. À ce stade, la poursuite de l’intrusion peut désormais être exclue et cette intrusion peut être considérée comme définitivement arrêtée. Dans ce contexte, le préfet de La Réunion décide de revenir en phase de vigilance à compter de ce mardi 9 décembre 2025. L'enclos est donc de nouveau accessible dans certaines zones. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

L'accès du public à l'enclos du piton de la Fournaise est de nouveau autorisé, sous certaines restrictions. L’accès à la partie haute de l’enclos n’est possible que sur les trois sentiers balisés et entretenus par l'Office National des Forêts, dans les limites suivantes :

- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – Sentier Rivals – Cratère Caubet,

- le sentier Pas de Bellecombe – Formica Léo – sentier d’accès au site d’observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère),

- le sentier Kapor jusqu’à Piton Kapor,

- Le sentier Rivals est ouvert à la circulation jusqu’au niveau du cratère Caubet. La portion entre le cratère Caubet et Belvédère sur Château Fort reste interdite d’accès

"Le public doit se conformer strictement aux prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d’information et d’avertissement affichés par l’Office National des Forêts sur ces sentiers", rappelle la préfecture.

"Un retour en alerte 1 "éruption probable ou imminente" reste possible en cas d’observation d’une nouvelle phase d’intrusion, un scénario déjà observé par le passé à la suite d’une première intrusion avortée. La vigilance reste maximale et les services de l’État mobilisés", précisent les autorités.

A noter que, "la poursuite de la sismicité et de l’inflation lente de la zone sommitale montrent que la mise en pression du réservoir magmatique superficiel continue", détaille l'OVPF.

"Ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines avant la rupture du toit du réservoir, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et potentiellement à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu -à brève échéance- à une éruption", ajoute l'observatoire.

Lire aussi - Piton de la Fournaise : l'éruption se fait attendre, le réservoir magmatique continue de monter en pression

www.imazpress.com / [email protected]