Piton de la Fournaise : l'éruption se fait attendre, le réservoir magmatique continue de monter en pression

Depuis l'arrêt de l'intrusion de magma le 5 décembre 2025, la sismicité se poursuit au Piton de la Fournaise. L'Observatoire volcanologique (OVPF) enregistre 5 à 10 séismes par heure, "ainsi que l’inflation lente de la zone sommitale". Ceci suggère la "poursuite de la mise en pression du réservoir magmatique superficiel", précise l'Observatoire. Éruption ou pas dans les prochaines heures, jours ou semaines... aucune hypothèse n’est écartée. Le Volcan peut très bien nous offrir une éruption avant Noël, comme se rendormir (Photo : rb/www.imazpress.com)

Par le passé, "de telles intrusions ont parfois précédé de quelques jours l’injection finale de magma conduisant à l’éruption, comme cela a été observé récemment en septembre 2022 et décembre 2020", précise l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

- 128 séismes enregistrés le 6 décembre -

L'Observatoire a enregistré 128 séismes volcano-tectoniques le 6 décembre 2025 au niveau du cône sommital.

Le nombre d'éboulements est évalué à 15.

Les GPS de la zone sommitale enregistrent une inflation, témoin de la mise en pression d'une source superficielle.

Les GPS en champ lointain enregistrent une inflation, témoin de la mise en pression d'une source profonde.

Depuis la dernière éruption en juillet-août 2023, une tendance générale à la baisse des émissions diffuses de CO2 dans le sol est enregistrée. Au sein de cette tendance générale on observe des fluctuations qui ont une intensité de faible à modérée.

Une nouvelle phase de détection de faibles concentrations en soufre au-dessus de la ligne de base est enregistrée depuis le 10 novembre 2025 et se poursuit actuellement.

- Piton de la Fournaise : passage en alerte 1, l’enclos fermé au public -

Dans ces conditions, le préfet a décidé de déclencher la phase d’alerte niveau 1 "éruption probable ou imminente" du dispositif spécifique ORSEC Volcan (organisation de la réponse de sécurité civile) depuis le samedi 6 décembre à 23h30.

En conséquence, l'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, est interdit jusqu’à nouvel ordre.

La RN 2 reste ouverte à la circulation.

La gendarmerie nationale et l’office national des forêts sont mobilisés pour assurer la mise en œuvre et le respect de ces mesures de sécurité sur site.

- Plus de deux ans sans éruption -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise date du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

Il faut remonter à la période 2011-2013, "années au cours desquelles il n'y avait pas eu d'éruption également, pour connaître une année sans éruption au Piton de la Fournaise", précise Aline Peltier.

"Les années, 1940, 1941, 1947, 1962, 1965, 1967-1971, 1974, 1978, 1980, 1982, 1993-1997 sont également des périodes durant lesquels le Volcan s'était montré timide", énumère Nicolas Villeneuve.

