À retenir ce soir : David Lorion en campagne, Météo, Budget de la Sécu, Sécurité routière et glyphosate

L'arrivée du candidat se fait au son du tambour malbar, avant sa prise de parole, le maloya résonnait dans ce jardin de Saint-Pierre. Ils sont environ 1.300 militants réunis à Pierrefonds ce dimanche 7 décembre 2025, les habitants de la ville continuent à affluer malgré la pluie. David Lorion lance officiellement sa campagne. Objectif : mobiliser et motiver les militants pour prés de trois mois de campagne

Après une journée de vigilance pour le sud et le sud-est Météo France annonce à 19 heures ce dimanche 7 décembre 2025., la levée de l'alerte jaune fortes pluies et orages

A 48 heures du vote crucial à l'Assemblée nationale sur le budget de la Sécurité sociale, la tension monte: Bruno Retailleau dénonce "un hold-up fiscal" et appelle Les Républicains à ne pas voter pour, tandis que le RN exhorte le Premier ministre à démissionner en cas de rejet du texte.

Ce week-end du 5 au 7 décembre 2025, les forces de l'ordre ont mené 35 opérations de contrôle sur les routes de l’île. Bilan : 219 infractions constatées, dont 23 liées à l’alcool et aux stupéfiants. Les gendarmes signalent avoir retiré 7 permis.

Une influente étude affirmant que le glyphosate ne présente aucun risque grave pour la santé a été récemment retirée pour suspicion de conflits d'intérêts, 25 ans après cette publication qui a entre-temps guidé nombre de décisions politiques malgré des alertes quant à la probité de ses auteurs.