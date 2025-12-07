Météo : levée de la vigilance jaune fortes pluies et orages

(Actualisé) Après une journée de vigilance pour le sud et le sud-est Météo France annonce à 19 heures ce dimanche 7 décembre 2025., la levée de l'alerte jaune fortes pluies et orages (Photo d'illustration: sly/www.imazpress.com)

Après un épisode pluies orageuses localement copieuses dans le sud, le ciel se dégage, retour à un temps calme, doux et paisible sur la Réunion, indique Météo France.

Mais ce lundi, "la saison des pluies semble bel et bien lancée". Quelques nuages viennent tutoyer les côtes nord et est en début de journée, pas de quoi remettre en cause une impression de beau temps. Par contre, le gris s'est installé dans les Hauts l'après-midi avec de nouveau de belles séquences pluvieuses à venir nécessitant une certaine vigilance pour les activités de plein air, notent les prévisions.

