Contrôles routiers : 219 infractions sur les routes réunionnaises

Ce week-end du 5 au 7 décembre 2025, les forces de l'ordre ont mené 35 opérations de contrôle sur les routes de l’île. Bilan : 219 infractions constatées, dont 23 liées à l’alcool et aux stupéfiants. Les gendarmes signalent avoir retiré 7 permis. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

77 fonctionnaires de police ont été mobilisés et ont réalisé 24 opérations de sécurisation et de sécurité routière sur toute l'île. Lors de ces opérations 98 infractions dont 32 délits ont été constaté :

Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 6 (taux compris entre 0,39 et 0,92 mg / l d'air expiré)

Défaut d'assurance : 14

Défaut de permis de conduire : 10

Refus d'obtempérer : 2

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 64 autres diverses contraventions au code de la route dont :

Feu rouge / stop / priorité : 2



Défaut d'équipement : 2

Défaut de contrôle technique : 9

Autres : 38

- 11 opérations pour 121 infractions du côté des gendarmes -

Les gendarmes ont procédé à 7 retraits de permis de conduire.