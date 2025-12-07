À la une de ce lundi : le volcan sous pression, congé longue maladie, coup d'État au Bénin, route de Cilaos fermée, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 8 décembre 2025 : - Piton de la Fournaise : l'éruption se fait attendre, le réservoir magmatique continue de monter en pression - Congé longue maladie : le syndicat indépendant des professionnels de l'éducation attaque le rectorat en justice - Coup d'État déjoué au Bénin, le bloc ouest-africain envoie des troupes pour soutenir Cotonou - Cilaos : la route fermée à la circulation - Contrôles routiers : 219 infractions sur les routes réunionnaises - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin ensoleillé et après-midi nuageuse dans les Hauts (Photo www.imazpress.com)

Depuis l'arrêt de l'intrusion de magma le 5 décembre 2025, la sismicité se poursuit au Piton de la Fournaise. L'Observatoire volcanologique (OVPF) enregistre 5 à 10 séismes par heure, "ainsi que l’inflation lente de la zone sommitale". Ceci suggère la "poursuite de la mise en pression du réservoir magmatique superficiel", précise l'Observatoire. Éruption ou pas dans les prochaines heures, jours ou semaines... aucune hypothèse n’est écartée. Le Volcan peut très bien nous offrir une éruption avant Noël, comme se rendormir

Face aux retenues rétroactives imposées aux personnels de l'enseignement en congé longue ou grave maladie, le SAIPER, syndicat indépendant des professionnels de l'éducation, a déposé un référé-suspension devant le Tribunal Administratif pour faire cesser des prélèvements de salaires jugés illégaux et dangereux pour les agents les plus fragiles.

Les autorités du Bénin ont affirmé dimanche avoir déjoué une tentative de coup d'Etat visant à renverser le président Patrice Talon, lequel a assuré que la situation était "totalement sous contrôle" et à qui le bloc ouest-africain de la Cedeao va envoyer un soutien militaire.

Sur la RN5 route de Cilaos, suite aux mauvaises conditions météorologiques et aux chutes de pierre constatées, la route est fermée à la circulation par mesure de sécurité

Ce week-end du 5 au 7 décembre 2025, les forces de l'ordre ont mené 35 opérations de contrôle sur les routes de l’île. Bilan : 219 infractions constatées, dont 23 liées à l’alcool et aux stupéfiants. Les gendarmes signalent avoir retiré 7 permis.

Ce lundi 8 décembre 2025, Matante Rosina a le sourire tranche papaye ce matin en ouvrant la case N°8 de son calendrier de l'avent péi. Elle découvre une tablette de chocolat péi goût combava. En croquant un petit carré, sa marmite de riz lui dévoile la météo de la journée. Un matin lumineux avec un soleil qui chauffe bien et une après-midi qui a tendance à s'assombrir surtout dans les Hauts. Et vous, c'était quoi dans votre calendrier de l'Avent ce matin?