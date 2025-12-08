Débrayage : les agents de l'Aide sociale à l’enfance alertent une nouvelle fois sur le manque de moyens

Après une première mobilisation le 1er décembre dernier restée sans réponse, les agents de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) reconduisent un débrayage ce lundi 8 décembre 2025 de 14 heures à 15 heures, devant leurs locaux à Saint-Denis. Confrontés à une explosion des signalements d’enfants en danger et à des conditions de travail devenues intenables, ils réclament d’urgence des renforts humains. (Photos sly/www.imazpress.com)

Le malaise grandit au sein du service de l'ASE de La Réunion. Les agents dénoncent un manque de moyens criant, qui met selon eux en péril la qualité des prises en charge et la sécurité des enfants en détresse.

Inquiètes, les équipes dénoncent un rythme impossible et des conséquences directes sur l’accompagnement des familles. Écoutez Jérémie, éducateur spécialisé à l'ASE et représentant FO.