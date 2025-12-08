Un aide-soignant agressé aux urgences du CHU sud : son état stabilisé

Un soignant du CHU de La Réunion a été violemment agressé dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 décembre 2025, aux urgences du site sud. L’établissement hospitalier a confirmé l’information cet après-midi dans un communiqué, évoquant un "événement grave" survenu alors qu’un patient était en "état de crise aiguë". (Photo rb/www.imazpress.com)

L’aide-soignant agressé a été immédiatement pris en charge par ses collègues. Son état de santé est désormais "stabilisé", indique le CHU, qui précise que plusieurs professionnels ayant assisté à la scène ont été "fortement impactés psychologiquement". Ils " ont bénéficié d’un accompagnement immédiat", peut-on lire dans le communiqué. La Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) a été dépêchée sur place, dès la nuit, pour assurer un soutien individuel et collectif.

- Une réunion de crise et des mesures renforcées -

Dès ce lundi, un F3SCT exceptionnel (Formation Spécialisée en Santé, Sécurité et Conditions de Travail) s’est tenu afin "d’analyser les circonstances de l’événement et de renforcer les mesures de prévention et de sécurité". Le CHU indique également "se réserver la possibilité de donner toutes suites judiciaires nécessaires", précisant qu’il accompagnera les professionnels dans ces démarches, conformément au protocole Santé-Justice.

- Le CHU condamne une "agression intolérable" -

Dans son communiqué, la direction de l’hôpital "condamne avec la plus grande fermeté toute agression visant ses agents, qui assurent quotidiennement une mission essentielle de service public dans des conditions exigeantes". Elle exprime aussi "tout son soutien au professionnel agressé et à l’ensemble des agents qui ont vécu cet acte de violence", saluant leur "sang-froid, leur solidarité et leur engagement".

Enfin, suite à de nombreux articles publiés sur des sites locaux, comprenant des informations erronnées, le CHU appelle les médias à "éviter la diffusion d’informations inexactes".

vg / www.imazpress.com / [email protected]