[Photos] Démolition du cinéma Ritz : la fin d’un pan de l’histoire culturelle de Saint Denis

C'est la fin d'une ère, d'une époque, qui prend fin rue Juliette Dodu à Saint-Denis. Ce lundi 8 décembre 2025, une partie de la façade principale, au-dessus des arches de l'entrée, là où prônait fièrement l'enseigne "Ritz", s'est écroulée sous les coups de la pelleteuse. Un pan de l'histoire culturelle s'en va, laissant place à un immeuble de standing baptisé le Lincoln. Une destruction qui divise (Photos : sly/www.imazpress.com)

Alors que la rue Juliette Dodu est fermée pour démolir le Ritz – bâtiment construit en 1930 par la famille Robert - les gens s'attardent, filment les derniers instants de ce lieu historique que de nombreux habitants de La Réunion ont pu fréquenter.

(Photo : Jean Colbe)

À la librairie Autrement, située juste en face du chantier, on se désole de la disparition "de ce cinéma, cette entreprise culturelle qui voit le Ritz laissé place à une résidence", confie Imran Mollan, directeur.

Un commerce situé un peu plus loin, regrette la destruction de ce bien. "Les gens sont tristes que l'on enlève ce bâtiment."

Sur les réseaux sociaux non plus les avis ne sont pas tendres. "Une partie de mon enfance s’en va avec ses poulaillers et balcons", écrit un internaute. D'autres y voient "une disparition petit à petit de notre patrimoine".

Tous se souviennent de ce cinéma "pas cher et personnel", "on était endimanché et nos parents attendaient avec nous". Même les promoteurs du futur immeuble de standing ont gardé des posters souvenirs, récupérés dans les vestiges de ce lieu.

C'est en 2022 que le propriétaire des lieux, Frédéric Drotkowski a décidé de vendre ce lieu connu de tous. "Le terrain du Ritz nous appartenait. Nous l'avons vendu dans la foulée de l'ouverture du Cinépalmes de Saint-Denis en mai 2022", expliquait-t-il, contacté par Imaz Press.

- Le cinéma Ritz aura totalement disparu avant les congés du BTP -

Entre coups de pelleteuse, gravats qui chutent, poussière qui vole, murs qui vibrent et bruit de la machine… les habitants et commerces environnants pâtissent de ce chantier.

"Nous souhaitons démolir le bâtiment avant les fêtes, notamment en raison de sa mitoyenneté", confie à Imaz Press, Narben Samourgoupoullé, promoteur.

Nous-même, chez Imaz Press, voyons notre terrasse grisée par la poussière. Dans la rue Juliette Dodu, l'enseigne impactée directement par le chantier est la librairie Autrement. En ce lundi, peu d'acheteurs mais surtout beaucoup de poussière. "Nous ne sommes pas fermés, les véhicules ne peuvent pas se garer mais heureusement l'impact reste limité", indique Imran Mollan.

Dès lors que la démolition sera totale - normalement avant le 19 décembre, date des congés du bâtiment – "nous allons faire le tri des matériaux avec les différents centres de recyclage", explique Narben Samourgoupoullé. L'objectif étant "de tout sécuriser en période cyclonique".

L'étape suivante, "des fouilles archéologiques obligatoires en centre-ville, comme le cinéma n'était pas un bâtiment classé". Ensuite, "nous pourrons lancer la construction avec l'installation de la grue prévue au mois de mars", ajoute le promoteur.

- Une résidence de prestige pour remplacer le Ritz -

Une résidence de prestige prônera en lieu et place du Ritz, avec onze appartements allant du T2 au T4.

"La résidence Le Lincoln se distingue par son design moderne, tout en intégrant des éléments architecturaux qui rendent hommage à la tradition créole urbaine", est-il écrit sur le site du promoteur. Le tout, approuvé par l'Architecte des Bâtiments de France.

Le chantier devrait être livré à la mi-2027.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]