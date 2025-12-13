Saint-Pierre : inauguration de l’exposition 42 PULSES à l'Artothèque

L’exposition 42 PULSES, accueillera jusqu'au 30 avril 2026 à L’Artothèque à Saint-Pierre, le travail photographique d’Alexandre Penot. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département.

Ce photographe voyageur exprime, avec une grande sensibilité, un regard poétique sur l’île, qui l’a accueilli pendant près de trente ans. Il n’y a chez lui rien de grandiloquent, juste le besoin de se sentir proche de ce qu’il regarde et photographie. Chez lui prime l’émotion et la simplicité. Ses images en noir et blanc contrastent avec celles en couleurs, mais avec toujours ce souci de toucher au cœur.

S’il a côtoyé les plus grands photographes à ses débuts parisiens, Alexandre Penot en a gardé le goût du détail, de la précision et de la technicité, tout en restant discret dans sa pratique.

L’exposition s’articule en quatre temps forts :

• La salle immersive permet d’abord de découvrir, en vidéo, son parcours.

• Vient ensuite l’exposition poétique des paysages réunionnais. Une vingtaine de photographies en noir et blanc décrivent une île, où se mêlent les quatre éléments, des bords de mer aux montagnes.

• Après cette balade onirique, on découvre dans la chambre noire, les portraits de femmes, qui sont comme les nymphes de cette île.

• Et pour finir, le cabinet de curiosités présente le travail couleur d’Alexandre Penot. Les natures mortes se mêlent aux paysages marins dans une inspiration picturale, qui rapproche ces photographies de la peinture.

Artothèque - Le Sud Centre Culturel

60 rue Victor le Vigoureux

97410 Saint-Pierre

0262 81 77 60