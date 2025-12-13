TOUTE L’ACTUALITÉ
À retenir ce soir : secours en mer, corps retrouvé à Saint-Denis, baignade autorisée dans le lagon, Marineland en décomposition et colère des agriculteurs

  • Publié le 13 décembre 2025 à 19:11
  • Actualisé le 13 décembre 2025 à 19:19
Les 5 infos du jour à retenir

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 13 décembre 2025 : - Saint-Joseph : deux personnes secourues en mer par la gendarmerie - Saint-Denis : le corps d'une femme retrouvé près de la ravine Patate à Durand - Saint-Gilles : la baignade de nouveau autorisée dans le lagon - À Marineland, orques et dauphins surnagent dans un parc en décomposition - Dermatose: la colère des agriculteurs ne retombe pas, la vaccination s'élargit

Saint-Joseph : deux personnes secourues en mer par la gendarmerie

Les secours sont intervenus ce samedi 13 décembre 2025 dans la zone de Marine Langevin à Saint-Joseph pour porter secours à deux personnes tombées à l’eau en début d’après-midi. L'hélicoptère de la gendarmerie est intervenu sur place. Selon les informations publiées par Mon Saint-Jo, les deux personnes ont pu être secourues

Saint-Denis : le corps d'une femme retrouvé près de la ravine Patate à Durand

Tôt ce samedi matin 13 décembre 2025, le corps d’une femme d'une quarantaine d'années a retrouvé au niveau de la ravine Patate à Durand, sur le front de mer de Saint-Denis. Les forces de l'ordre et les secours sont toujours sur place. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de son décès, une autopsie va être pratiquée

Saint-Gilles : la baignade de nouveau autorisée dans le lagon

Suite à l’interdiction provisoire de la baignade décidée mercredi 10 décembre, la ville de Saint-Paul annonce ce samedi résultats des analyses sont conformes. La baignade et les activités nautiques sont à nouveau autorisées sur le périmètre ravine Trois Bassins à la plage des Brisants.

À Marineland, orques et dauphins surnagent dans un parc en décomposition

Au bout des allées vides du Marineland d'Antibes, parc fantôme depuis janvier, deux orques et douze dauphins tournent en rond dans des bassins en fin de vie, dans l'attente d'un avenir.

Les agriculteurs maintiennent la pression samedi dans le Sud-Ouest, en bloquant notamment des routes, pour manifester contre l'abattage de troupeaux affectés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), mais le gouvernement défend sa politique, tout en annonçant la vaccination prochaine d'un million de bovins supplémentaires.

 

