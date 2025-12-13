À retenir ce soir : secours en mer, corps retrouvé à Saint-Denis, baignade autorisée dans le lagon, Marineland en décomposition et colère des agriculteurs

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 13 décembre 2025 : - Saint-Joseph : deux personnes secourues en mer par la gendarmerie - Saint-Denis : le corps d'une femme retrouvé près de la ravine Patate à Durand - Saint-Gilles : la baignade de nouveau autorisée dans le lagon - À Marineland, orques et dauphins surnagent dans un parc en décomposition - Dermatose: la colère des agriculteurs ne retombe pas, la vaccination s'élargit

Les secours sont intervenus ce samedi 13 décembre 2025 dans la zone de Marine Langevin à Saint-Joseph pour porter secours à deux personnes tombées à l’eau en début d’après-midi. L'hélicoptère de la gendarmerie est intervenu sur place. Selon les informations publiées par Mon Saint-Jo, les deux personnes ont pu être secourues